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الأكاديمية الوطنية للتدريب: وزير التربية والتعليم يحاضر نواب المحافظين الجدد

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 03:30 م
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بوابة الفجر
محمد المسلمي
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استقبلت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، الذي ألقى محاضرة لنواب  المحافظين الجدد بعنوان "المبادرة القومية نحو بناء مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر"، وذلك ضمن فعاليات البرنامج التدريبي المكثف المعد لهم.

بدأ دكتور طارق شوقي المحاضرة برحلة بناء الإنسان المصري متناولًا رحلته لتوليه منصب الوزارة، وعرض خلالها مجتمعات المعرفة وبعض المشاريع المقترحة لتطوير التعليم الاساسي في عام 2014 المقدمة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتحدث عن  بنك المعرفة الذي تشمل رؤيته على التعلم الذاتي ويحتوي على كتب من كبرى المكتبات في العالم، والمناهج المتطورة للتعليم الأساسي، والفئة المستهدفة له هما الباحثين والطلاب والمعلمين والأطفال والقراء عامة.

كما تناول أهداف الوزراة للتعليم الأساسي وتغير المناهج وتعديل نماذج الامتحانات من أجل مصلحة الطالب وقدرته على الفهم، خاتمًا ببعض النماذج لمدارس اليابانية ومدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا.

جاء البرنامج التدريبي المكثف لنواب المحافظين الجدد تنفيذًا لتكليف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتدريب الثلاثة وعشرين نائب الذين أدوا اليمين الدستورية في آخر نوفمبر الماضي، حيث قامت الأكاديمية بتصميم البرنامج من خلال تدريبهم على مهارات القيادة الفعالة ومهارات التواصل الفعال ومهارات الذكاء العاطفي والاجتماعي والمهارات الإدارية كإدارة الوقت وإدارة الأزمات وإدارة المشروعات وإدارة فرق العمل الناجحة وإدارة وقيادة التغيير والقانون والتعريف بمبادئ الإتيكيت والعلاقات العامة والتعامل مع الجمهور.

عن الأكاديمية الوطنية للتدريب:

أنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
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