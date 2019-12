Christmas 2020 | عيد على أحبابك وأصحابك بأجمل المسجات وتبادلها عبر واتس آب 2020 Happy New Year وعيد الميلاد



أجمل رسائل تهنئة العام الجديد 2020 والتي نستعرضها معكم متابعينا الأعزاء، بالاضافة للمسجات والرسائل للأزواج والمخطوبين، والتي يحرص الجميع على أن يتبادلها مع الأهل والأصدقاء والأحباب.

ويحتفل المسلمين بقدوم عام جديد، ويحتفل المسيحين بقدوم لعام الجديد وذكرى ميلاد المسيح عليه السلام، والبعض يقضي هذه الليلة في الخروج والحفلات والتجمع مع الأصدقاء لقضاء سهرة جميلة يسودها الحب والوفاء والأمل في عام جديد سعيد على الجميع باذن الله.



يقترب العام الجديد 2020، فما هي إلا ساعات قليلة ويهل علينا بالأمل والخير ويسعى الجميع للتهاني وتبادل الهدايا والتهنئة بالعام الجديد، حيث أن البداية تكون جميلة أملا في أن يكون العام كله جميل وأن يحقق الجميع أي حلم عجز عن تحقيقه في العام الماضي، لذا نستقبل عام 2020 بالأمل في عام ألإضل على الجميع.





2020 Happy New Year رسائل تهنئة بعيد الميلاد





يعدي العام ويجي عام جديد وأنت لسه شعاع منير فى قلوب الأصدقاء وكل عام وأنت بخير.





بعدد ورق الاشجار وعدد رمشوش البصر أهنيك قبل كل البشر كل عام وأنتم بخير.





كل سنة وصحيفتك عند الله أحسن عملا وقلبك أكثر صفاء ونقاء ولسانك رطب بذكر الله تعالى.





كل سنة وأنت لربك طائع ولرسولك الكريم تابع ولإخوانك والاصدقاء نافع ولدينك رافع وللجنة طامع.





عدت سنة 2019 بكل ما فيها وجت سنة 2020 أحلى ما فيها إنك لسة معايا فيها حبيبى.





بهديلك قلبي في العام الجديد 2020 ادخل في قلبى ولو لقيت حد غيرك ادخل سلم واقعد جمبه عادي.





سنة ورى سنة وحبي ليك يزيد حبيبى ومعرفش السنة دي هشوفك ولا مكتوب أحبك من بعيد.





يمر عام ويهل عام وأنت شعاع ينير قلوب الأصدقاء وكل عام وأنت بخير. رسائل جميلة قبل نهاية السنة 2020.



