مصدر: رئيس نيسان السابق سافر إلى لبنان عبر تركيا

أكد كارلوس غصن، رئيس نيسان السابق، أنه في لبنان، قائلًا إنه رفض "احتجازه" من قبل نظام قضائي ياباني "مزور"، مما أثار تساؤلات حول كيف غادر أحد التنفيذيين الأكثر شهرة في العالم اليابان قبل أشهر من محاكمته.



ويمثل رحيل غصن المفاجئ أحدث تطور درامي في قصة استمرت عامًا هزت صناعة السيارات العالمية، وعرضت للخطر تحالف شركة نيسان موتور المحدودة، ومساهمتها الكبرى رينو إس إيه وألقت ضوءًا شديدًا على عدالة النظام القضائي الياباني.



وقال غصن البالغ 65 عامًا في بيان مقتضب اليوم الثلاثاء "أنا الآن في لبنان ولن أظل رهينة من قبل نظام قضائي ياباني صارم حيث يفترض أن الذنب والتمييز منتشر والحرمان من حقوق الإنسان الأساسية".



وأضاف "لم أهرب من العدالة - لقد نجوت من الظلم والاضطهاد السياسي. يمكنني الآن أن أتواصل أخيرًا بحرية مع وسائل الإعلام، وأتطلع إلى أن أبدأ الأسبوع المقبل".



ولم يكن لدى محامي غصن أو متحدث باسم مكتب نيابة طوكيو تعليق فوري عندما اتصلت به رويترز في وقت سابق بشأن مكان غصن. ورفض متحدث باسم نيسان التعليق. وقالت متحدثة باسم السفارة اللبنانية في طوكيو: "لم نتلق أي معلومات".



ولم يتضح كيف كان غصن، الذي يحمل الجنسية الفرنسية والبرازيلية واللبنانية، قادرًا على مغادرة اليابان. وليس لدى لبنان معاهدة لتسليم المجرمين مع اليابان، وفقًا لوزارة العدل اليابانية، مما يجعل من غير المحتمل أن يُجبر على العودة إلى طوكيو لمحاكمته.



وأفادت الإذاعة اليابانية NHK نقلًا عن مسؤول أمني لبناني لم يتم تحديد هويته أن شخصًا يشبه غصن دخل مطار بيروت الدولي تحت اسم مختلف بعد أن سافر على متن طائرة خاصة.



• إقامة جبرية

قالت محكمة منطقة طوكيو في وقت سابق إن حركة غصن والاتصالات تمت مراقبتها وتقييدها لمنع فراره من البلاد والتلاعب بالأدلة.



وصرحت صحيفة فاينانشال تايمز يوم الاثنين أن غصن لم يعد قيد الاقامة الجبرية. ونقلت الصحيفة البريطانية عن أحد شركاء غصن قوله إن الرئيس التنفيذي السابق هبط في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت في وقت متأخر يوم الأحد.



ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن أشخاص مطلعين على الأمر قولهم إن غصن "فر" من اليابان وسافر إلى لبنان عبر تركيا.



ومن المتوقع أن يعقد غصن مؤتمرًا صحفيًا في لبنان في الأيام المقبلة، حسبما ذكرت المجلة.



وقال شخص مطلع على تفكير نيسان لرويترز: "أعتقد أنه تخلى عن قتال المدعين العامين في المحكمة. إنه أمر شائن".



ورفض متحدث باسم السفارة الفرنسية في طوكيو التعليق. لم يكن أحد متاحًا للتعليق في السفارة البرازيلية.



وألقي القبض على غصن في مطار طوكيو بعد فترة وجيزة من هبوط طائرته الخاصة في 19 نوفمبر 2018. ويواجه أربع تهم - وهو ما ينفيه - بما في ذلك إخفاء الدخل وإثراء نفسه من خلال مدفوعات إلى الوكلاء في الشرق الأوسط.



وأقالته نيسان كرئيس، قائلة إن التحقيقات الداخلية كشفت عن سوء سلوك يتراوح بين تقليل راتبه بينما كان رئيسها التنفيذي لتحويل أموال نيسان التي تبلغ 5 ملايين دولار إلى حساب كان لديه مصلحة فيه.



وألقت القضية الضوء القاسي على نظام العدالة الجنائية في اليابان، والذي يسمح باحتجاز المشتبه بهم لفترات طويلة ويمنع محامي الدفاع من الحضور أثناء الاستجوابات التي يمكن أن تستمر ثماني ساعات في اليوم.



وقد أُطلق سراحه من السجن في مارس بكفالة قدرها 9 ملايين دولار، وهي من بين أعلى الأجور المدفوعة على الإطلاق في اليابان، بعد أن رفضت المحكمة استئنافًا من جانب المدعين العامين لإبقائه في السجن.



طلب محاموه من المحكمة رفض جميع التهم، متهمين المدعين العامين بالتواطؤ مع المسؤولين الحكوميين والمسؤولين التنفيذيين في نيسان لإزالته من أجل منع أي استيلاء لشركة رينو لصناعة السيارات.



صرح مايكل بن، رئيس وكالة شينجيتسو للأنباء التي تتخذ من طوكيو مقرًا لها، لقناة الجزيرة أن الحكومة اليابانية من المرجح أن تتجاهل الاتهامات بوجود عيوب في نظامها القانوني، رغم أنها "وجهة نظر يتعاطف معها كثير من المراقبين".





