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أفضل دعاء ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 02:11 م
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دعاء ليلة رأس السنة الميلادية
دعاء ليلة رأس السنة الميلادية
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دعاء ليلة رأس السنة الميلادية 2020، ننشر لكم أفضل دعاء يمكن ترديده يوم ليلة رأس السنة الميلادية، وإليكم افضل 3 أدعية يمكن قولها مع نهاية عام وبداية عام جديد، في السطور التالية:

1- حسبي الله لا إله إلا هو.. عليه توكّلت وهو ربّ العرش العظيم.. آمنا به كلٌّ من عند ربنا.. وما يذّكر إلا أولو الألباب.. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا.. وهبّ لنا من لدنك رحمةً إنك أنت الوهاب.

2- يا مقلب القلوب والأبصار..  يا مدبر الليل والنهار.. ويا محول الحال والأحوال.. حول حالنا إلى أحسن حال هذه سنة جديدة.. وأنت مالك الملك.. أسألك خيرها وخير ما فيها.. وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها.. وأستكفيك مؤونتها وشغلها يا ذا الجلال والإكرام واجعلها سنة خير وبركة وفرح على جميع المسلمين.

3- اللهم اجعل عامنا الحالي عاما مختوما لنا فيه بالعفو والغفران واجعل عامنا القادم عام يسر وتفريج عسر كل عام وكل لحظه وانتم من الذنوب تائبين وبرضا الله من الفائزين.. اللهم عام جديد بلا حزن وبلا الم.. عام جديد بدون فقدان أهلي وأحبتي.. عام جديد مليء بالسعاده مع من احب.

ومن هنا نكون قد قدمنا لكم افضل الأدعية التي يمكن ترديدها مع بداية عام جديدة، ويفضل قولها ليلة رأس السنة الميلادية.
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