54 قتيلًا و108 جرحى حصيلة الضربة الأمريكية على العراق

ارتفعت حصيلة الضربة الأمريكية على مقار الحشد الشعبي في العراق، إلى 54 قتيلا و108 جرحى، حسبما أكدت مصادر مطلعة، اليوم الثلاثاء.

وبحسب المصادر، استقبل مشفى مدينة القائم العراقية الأعداد المذكورة من القتلى والجرحى من جراء القصف الأمريكي، مساء الأحد.

وكان من بين القتلى والجرحى لبنانيين وسوريين وإيرانيين وعراقيين ينتمون لميليشيات حزب الله العراقي.

وأعلنت أمريكا، استهداف مقار لحزب الله العراقي أحد فصائل ميليشيات الحشد الشعبي، في كل من العراق وسوريا، بطائرات "إف 15" 5.

وأفاد بيان للجيش الأميركي أن المنشآت الخمس المستهدفة لحزب الله العراقي منها مخازن أسلحة ومواقع للقيادة والسيطرة.

وذكرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن الضربات جاءت رداً على مقتل متعاقد دفاع أميركي في العراق.

وفي رد فعل، هاجم محتجون عراقيون، يحملون أعلام الحشد الشعبي وحزب الله العراقي، الثلاثاء، السفارة الأميركية في بغداد ونجحوا في اقتحام الباحة الخارجية للسفارة، بعد حرق إحدى البوابات للسفارة، منددين بالضربات الجوية الأميركية التي استهدفت، الأحد، قواعد تابعة لكتائب حزب الله العراقي الموالي لإيران، كما أحرقوا أعلاماً وحطموا كاميرات مراقبة، وقاموا بتكسير البوابات الأمنية في محيط السفارة، نقلًا عن قناة العربية.