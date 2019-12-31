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كل ما تريد معرفته عن مواعيد الأعياد والعطلات الرسمية والأجازات في مصر 2020

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 01:53 م
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العطلات الرسمية في 2020
العطلات الرسمية في 2020
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يهتم غالبية المصريين بمعرفة مواعيد الأعياد والعطلات الرسمية والأجازات، في عام 2020 الذي يبدأ غداً الأربعاء 1/1/2020.

أجازات 2020

وحرصاً من "بوابة الفجر الإلكترونية" في تقديم كل ما يهم القراء، نسرد في السطور التالية، كل ما ينتظره أفراد الأسرة، بشأن معرفة أيام الأجازات والعطلات الرسمية في 2020حتى يستمتعوا بها سويًا سواء داخل المنزل أو استغلالها في التنزه، أو اكتشاف الأماكن الجديدة أو حتى السفر سواء داخليًا أو خارجيًا.

العطلات الرسمية في 2020

ينص قانون العمل على أحقية العامل في الحصول على أجازات خلال العام قدرها 13 يوم وبأجر، وهذه الإجازات قد تكون رسمية مثل "الدينية والوطنية"، ولا يتم خصمها من الراتب الخاص بالعامل، ومن المتوقع أن يحصل لعاملين على عدد 18 يوم أجازة خلال عام 2020.

الأعياد القومية والمواسم خلال 2020

عيد الميلاد يوم 7 يناير.

عيد الشرطة وثورة يناير يوم 25 يناير.

تحرير سيناء في يوم 25 إبريل.

عيد العمال 30 إبريل بدلًا من الجمعة 1 مايو.

شم النسيم يوم 4 مايو.

عيد الفطر تبدأ من 24 مايو وتستمر حتى 26 مايو.

الثورة يوم 30 يونيو.

ثورة 1952 يوم 23 يوليو.

عيد الأضحى تبدأ من 30 يوليو إلى 3 أغسطس.

رأس السنة الهجرية يوم 20 أغسطس.

ذكرى حرب أكتوبر يوم 6 أكتوبر.

 المولد النبوي الشريف يوم 29 أكتوبر.

الأجازات والعطلات الرسمية خلال 2020.. بالتواريخ والأيام

1- عيد الميلاد المجيد

 ويكون الثلاثاء 7 يناير 2020، وهو أول عطلة رسمية في العام

2- ثورة 25 يناير

وتحل ذكرى الثورة يوم السبت 25 يناير  2020.

2- شم النسيم

وسيحتفل المصريون بهذه المناسبة في الإثنين 20 أبريل 2020.

3- تحرير سيناء

ويوافق السبت 25 أبريل 2020.

3- عيد العمال

وتكون الأجازة يوم الخميس 30 أبريل 2020 بدلًا من الجمعة 

4- وقفة عيد الفطر

ويحتفل المسلمون به يوم السبت 23 مايو 2020، وتبدأ من 24 وحتى الـ 26.

5- ثورة 30 يونيه

وتكون في الثلاثاء 30 يونيه 2020.

6- ثورة 23 يوليو عام 1952

وتوافق الخميس 23  يوليو 2020.

7- وقفة عرفات

الخميس 30 يوليو 2020.

8- عيد الأضحى المبارك

من الجمعة 31 يوليه، 1، 2، 3 أغسطس 2020. 

9- رأس السنة الهجرية 1442 هـ

الخميس 20 أغسطس 2020. 

10- عيد تحرير سيناء عام 1973 

الثلاثاء 6 أكتوبر 2020.

11- المولد النبوي الشريف

الثلاثاء 29 أكتوبر 2020.

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