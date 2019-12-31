كاسونجو في تدريب الزمالك وغياب ثنائي الدفاع

شارك الكونغولي كاسونجو كابونجو في تدريبات نادي الزمالك بعد موافقة الفرنسي باتريس كارتيرون على مشاركته من أجل الحفاظ على لياقته الفنية والبدنية.

وحصل محمد عبد الشافي ظهير أيسر الزمالك على إذن من كارتيرون على عدم التواجد في تدريب اليوم بسبب بعض الظروف الأسرية وانتظار مولوده الجديد.

وغاب محمد عبد الغني عن تدريب الزمالك بعد حصوله على راحة من التدريبات بإذن من كارتيرون خاصة أنه موقوف عن مباراة أسوان المقبلة لحصوله على 3 إنذارات.

ويستعد الفريق لمواجهة أسوان الخميس المقبل في الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري المقبل.