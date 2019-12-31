Advertisements
Advertisements
Advertisements

كاسونجو في تدريب الزمالك وغياب ثنائي الدفاع

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 01:50 م
Advertisements
كاسونجو
كاسونجو
الفجر الرياضي
Advertisements

شارك الكونغولي كاسونجو كابونجو في تدريبات نادي الزمالك بعد موافقة الفرنسي باتريس كارتيرون على مشاركته من أجل الحفاظ على لياقته الفنية والبدنية.

 

وحصل محمد عبد الشافي ظهير أيسر الزمالك على إذن من كارتيرون على عدم التواجد في تدريب اليوم بسبب بعض الظروف الأسرية وانتظار مولوده الجديد.

 

وغاب محمد عبد الغني عن تدريب الزمالك بعد حصوله على راحة من التدريبات بإذن من كارتيرون خاصة أنه موقوف عن مباراة أسوان المقبلة لحصوله على 3 إنذارات.

 

ويستعد الفريق لمواجهة أسوان الخميس المقبل في الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري المقبل.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نادي الزمالك كاسونجو كارتيرون الزمالك اخبار الزمالك

أخبار تهمك

بعد فضيحة مباراة سموحة وخصم 3 نقاط.. أول قرار من الخطيب

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة عربية من رينيه فايلر في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

ريال مدريد يزف بشرى سارة لجماهيره قبل السوبر الإسباني

منذ أقل من ساعتين

رينيه فايلر يهرب من فخ مباراة الأهلي والهلال السعودي

منذ أقل من ساعتين

هازارد يفاجيء ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار الزمالك اليوم الإثنين: نجم الفريق يُهدد بالرحيل.. موعد انطلاق قناة الزمالك.. توقيت مباراة الأبيض المقبلة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. رينيه فايلر يضحي بوليد أزارو (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. صدام بين رينيه فايلر والأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مدرب الزمالك المُقال يكشف سبب فشل خالد بوطيب

منذ حوالي 10 ساعة

عروض كارفور مصر | كتالوج تخفيضات Carrefour Market بمناسبة رأس السنة 2020 وخصومات كارفور بمناسبة الـ Christmas

منذ ساعتين

عاجل.. أول قرار من "التموين" في 2020 يسعد الأسر المصرية (اعرف التفاصيل)

منذ حوالي 8 ساعات

مصدر بالأهلي.. الخطيب ينتظر قرار فايلر النهائي لخطف الصفقة المميزة

منذ حوالي 21 ساعة

اتحاد الكرة يصدم الأهلي ويقرر خصم 3 نقاط بسبب مباراة سموحة "مستند"

منذ يوم

فايلر يتحدى الجميع بالأهلي.. والإدارة ترضخ لطلبه الأول في يناير

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الأهلي يوجه أول تحذير لـ"كهربا"

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. إصابة جديدة في الأهلي

منذ ساعتين و 38 دقيقة

موضوعات متعلقة

عاجل.. الزمالك يحسم مصير كاسونجو مع الفريق

كاسونجو يكشف حقيقة إصابته وغيابه عن الزمالك أمام القادسية

موعد عودة كاسونجو والنقاز وساسي إلى تدريبات الزمالك

تدريبات الزمالك.. عودة طارق حامد وغياب النقاز وساسي وكاسونجو

جروس يرفض رحيل كاسونجو لضم جوناثان

أهم أخبار الزمالك اليوم الأربعاء 5-12-2018

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
05:13 م

مصدر بالأهلي.. الخطيب ينتظر قرار فايلر النهائي لخطف الصفقة المميزة

رينيه فايلر يهرب من فخ مباراة الأهلي والهلال السعودي

12:32 م

بعد فضيحة مباراة سموحة وخصم 3 نقاط.. أول قرار من الخطيب

06:51 م

عاجل.. صدام بين رينيه فايلر والأهلي

10:36 ص

عاجل.. الأهلي يوجه أول تحذير لـ"كهربا"

05:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات بنات

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

DMCA.com Protection Status