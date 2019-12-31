نداء عاجل من رئيس الوزراء العراقي إلى المحتجين

أفادت وكالة سبوتنيك، في خبر لها، بأن رئيس الوزراء بحكومة تصريف الأعمال العراقية، طلب من جميع المحتجين، المغادرة فورا، من أمام السفارة الأمريكية في بغداد.

وأصدر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، بيانًا اليوم الثلاثاء، قال فيه إن الضربة الأمريكية على القطاعات العسكرية يوم 29/12/2019، تمت إدانتها من قبل الحكومة بأعلى المستويات

وأضاف: اتخذت الحكومة سلسلة إجراءات وتدابير لمعالجة الوضع بما يؤمن سيادة العراق وأمن مواطنيه".

وتابع: "المراسم المهيبة لتشييع الشهداء جزء من الوفاء لدمائهم الزكية الغالية، لكن بعيدا عن الاحتكاك بمباني السفارات التي تقع مسؤولية حمايتها وتأمينها على الحكومة العراقية، لذلك نطلب من الجميع المغادرة فورا بعيدا عن هذه الأماكن".

وحذر رئيس الوزراء العراقي، من أن أي اعتداء أو تحرش بالسفارات والممثليات الأجنبية هو فعل ستمنعه بصرامة القوات الأمنية، وسيعاقب عليه القانون بأشد العقوبات".

وقد أشعل أنصار "الحشد الشعبي" في العراق، حريقا في السياج الخارجي للسفارة الأمريكية في بغداد، أثناء احتجاجات بالقرب من السفارة ضد الغارات الأمريكية التي استهدفت مواقع للحشد بالعراق وسوريا.