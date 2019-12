إيدي ميرفي يستعد لجائزة Lifetime Achievement"" في حفل جوائز اختيار النقاد

يستعد الممثل الكوميدي إيدي ميرفي، لجائزة Lifetime Achievement"" في حفل جوائز اختيار النقاد السنوي الخامس والعشرين.



عاد إييدي ميرفي، إلى عالم الترفيه في عام 2019 بعد إبطاء وتيرته في الجزء الأفضل من العقد الماضي، وبدأ النجم كواحد من أفضل الكوميديين الحاليين على الإطلاق للقيام بذلك، قبل الإنتقال إلى النجاحات الضخمة في شباك التذاكر في أفلام مثل The Nutty Professor وShrek وComing to America.



في عام 2019 وحده، قام ببطولة فيلم "Dolemite Is My Name" الذي نال استحسان النقاد، وعاد إلى مسرح Saturday Night Live SNL"" بعد أكثر من 30 عامًا، وبدأ الإنتاج في تتمة Coming 2 America المرتقبة للغاية، وأخيرًا يتم الاعتراف بعمله الأسطوري، وسيحصل على جائزة Lifetime Achievement في عام 2020 في جوائز اختيار النقاد السنوية الخامسة والعشرين.



سيتولى تاي ديجز مرة أخرى دور المضيف هذا العام، وسيتم تكريم كريستيان بيل أيضًا بجائزة.



وجاء في بيان صحفي للحدث: "إيدي ميرفي هو الممثل الأمريكي الإفريقي الأكثر نجاحًا تجاريًا في تاريخ صناعة الأفلام السينمائية، وهو واحد من أفضل خمس شركات في مجال شباك التذاكر عمومًا، ميرفي مدرج في قائمة مختصرة للغاية للممثلين الذين قاموا ببطولة عدة مئات من ملايين الدولارات على مدار العقود الثلاثة الماضية، من Beverly Hills Cop إلى Daddy Day Care. وتشمل بعض الأفلام الناجحة الأخرى 48 Hours، Trading Places، Coming to America، Harlem Nights، The Distinguished Gentleman، Bowfinger، The Nutty Professor، "Shrek.



افتتح ميرفي مؤخرًا للمضيف جيمي فالون، في برنامج SNL حول عودته إلى الشاشة وما كان عليه عندما عاد إلى SNL بعد كل هذه السنوات، حيث قال: "إنه يشبه إلى حد كبير العودة إلى مدرستك الثانوية القديمة أو العودة إلى الكلية لأنه هو نفس النظام المعمول به بالضبط، إنها سريالية نوعًا ما. بعد مرور خمسة وثلاثين عامًا على عودتي، وخمسة وثلاثون عامًا منذ أن انتهيت بالفعل من العرض".



إلى جانب حصوله على جائزة Lifetime Achievement Award، تم ترشيح ميرفي لأفضل ممثل عن دوره في فيلم Dolemite Is My.