"كاري لام": الاحتجاجات جلبت "الحزن" لهونج كونج في 2019

قالت زعيمة هونج كونج، اليوم الثلاثاء، إن الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في البلاد جلبت "الحزن والقلق وخيبة الأمل وحتى الغضب"، متعهدة بمعالجة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية الأساسية في العام المقبل، وفقا لشبكة "ايه بي سي نيوز".



في خطاب احتفال العام الجديد، قالت كاري لام إن عام 2019 جلب "تحديات لم يسبق لها مثيل"، وأنها "ستستمع بتواضع" للمساعدة في وضع حد للاحتجاجات، التي ظهرت معارك ضارية بين المتظاهرين والشرطة.



ومع ذلك، عززت لام أيضًا أهمية إطار "دولة واحدة ونظامان" الذي حكمت بكين بموجبه المستعمرة البريطانية السابقة منذ عام 1997، والذي لا يمثل أي تحد للسلطة النهائية للحزب الشيوعي الحاكم.



وقالت لام: "كلنا نريد انهاء هذا المأزق. لقد تسبب الموقف في الحزن والقلق وخيبة الأمل وحتى الغضب".



بدأت الاحتجاجات في يونيو بشأن قانون مقترح كان سيسمح بتسليم المجرمين إلى الصين، ولكنها تطورت منذ ذلك الحين لمطالب بالاقتراع العام والتحقيق في وحشية الشرطة المزعومة. يشكو العديد من المتظاهرين من أن حكومة بكين ولام تقوضان الحكم الذاتي والحريات المدنية على النمط الغربي التي تتمتع بها المدينة، على عكس الحكم الاستبدادي الصارم للحزب الشيوعي في الصين القارية.



تم سحب مشروع قانون تسليم المجرمين، وتقلص حجم الاحتجاجات منذ أن فاز مرشحو المعارضة بأغلبية المناصب في انتخابات ديسمبر لممثلي المقاطعات، وهو أدنى مستوى حكومي في هونغ كونغ.



