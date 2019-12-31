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بنجلاديش تأمر بإغلاق خدمات الاتصالات مع الهند

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 12:12 م
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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أمرت السلطات البنجلادشية، المشغلين بإغلاق خدمات الاتصالات على طول الحدود مع الهند.

 

وقالت هيئة تنظيم الاتصالات في بنجلاديش، إن القرار يرجع إلى أسباب أمنية من دون أن توضح المزيد من الأسباب.

 

وأضافت هيئة تنظيم الاتصالات، في بيان لها إن تغطية شبكة المحمول تم تعليقها لمسافة كيلومتر واحد على طول الحدود مع الهند، حتى إشعار آخر.

 

وتابع البيان: "ذلك من أجل أمن البلاد في الظروف الحالية".

 

وكشف مسؤول، طلب عدم الكشف عن هويته، أن القرار اتخذ بدافع القلق من أن المسلمين الهنود قد يسعون لدخول بنغلاديش بعد أن أصدرت الهند قانون الجنسية الجديد، الذي أثار احتجاجات عنيفة في جميع أنحاء الهند.

 

وقال مراقبون إن القانون الهندي الجديد، معادي للمسلمين، وضد القيمة العلمانية للدستور الهندي.

 

وبلغ العنف ذروته، يوم الجمعة الماضي، عندما اشتبكت الشرطة مع المتظاهرين في عدة مدن، بعد صلاة الجمعة، خاصة في ولاية أوتار براديش وهي أكثر الولايات الهندية سكانا.

 

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الكلمات المفتاحية

بنجلاديش الهند الحدود الاتصالات

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