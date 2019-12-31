وكيل بول بوجبا يفجر مفاجأة عن مستقبله

فجر مينو رايولا وكيل بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي مفاجأة عن مستقبل اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.

وقال رايولا لصحيفة "ذا صن" البريطانية: "بوجبا لن يغادر في ينايرلأنه يحترم مانشستر يونايتد دائمًا كما أن النادي يحترمه أيضًا".

وأضاف: "الوحيد الذي يتحدث عن مانشستر يونايتد وبوجبا هو سولسكاير، لأنه من يعلق في الصحف والإعلام وأذهب إلى ما قاله سولسكاير أن بوجبا لن يتحرك من أولد ترافورد. وهذا جيد ونحن نوافق عليه".

وأردف: "بوجبا يكافح قليلاً بسبب عودته من الإصابة، ونحتاج لحل هذا الأمر لأن ذلك يعد هدفنا الرئيسي الآن.. إذا كان لدى سولسكاير أفكار عن لاعب يعمل معي، ويريد التحدث حول أي موضوع ، فهو يعرف رقم هاتفي".

وواصل وكيل بوجبا: "حتى هذه اللحظة أتحدث مع إد وودوارد، لأنه الشخص الذي أتحدث معه في مانشستر دائمًا. لم أتحدث أبدًا مع سولسكاير.. أعرف فقط أن بوجبا يحترم سولسكاير ويحبه بسبب ما فعله معه قبل ذلك، وهذا هو الشيء الوحيد الذي أعرفه عن المدرب".

ويرغب ريال مدريد الإسباني في ضم بول بوجبا بأي شكل بناءً على رغبة زين الدين زيدان المدير الفني للفريق.