Advertisements
Advertisements
Advertisements

بإطلالة مختلفة.. جوهرة في الكويت (صور)

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 11:04 ص
Advertisements
جوهرة
جوهرة
رانيا ماهر
Advertisements
نشرت الراقصة الأستعراضية، جوهرة مجموعة من الصور لها أثناء تواجدها في دولة الكويت، من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "جوهرة" في الصور بإطلالات كاجوال محتشمة، وعلقت على الصور قائلة: "الكويت 🇰🇼 أجمل الكويت لا استطيع الإنتظار للزيارات الجديدة".


وتواجدت "جوهرة" مؤخرًا في العرض الخاص لفيلم "الفلوس"، في أحد سينمات منطقة السادس من أكتوبر، وذلك بحضور أبطاله وتامر حسني، فضلًا عن حضور مجموعة من الإعلاميين والصحفيين، حيث شاركت جوهرة بالفيلم برقصة أستعراضية.


تدور أحداث الفيلم حول "سيف"، نصاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية "حلا"، ليساعدها في استعادة أموالها من نصاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.

"الفلوس" من إخراج سعيد الماروق، سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، وقصة تامر حسني، ويشارك في بطولته مع تامر حسني كل من خالد الصاوي، زينة، عائشة بن أحمد، ومحمد سلام. والفيلم إنتاج مشترك بين شركة "نيوسنشري" للإنتاج الفني وشركة "أفلام مصر العالمية" وشركة "الكوت".
بإطلالة مختلفة.. جوهرة في الكويت (صور)
بإطلالة مختلفة.. جوهرة في الكويت (صور)
بإطلالة مختلفة.. جوهرة في الكويت (صور)
بإطلالة مختلفة.. جوهرة في الكويت (صور)
بإطلالة مختلفة.. جوهرة في الكويت (صور)
بإطلالة مختلفة.. جوهرة في الكويت (صور)
بإطلالة مختلفة.. جوهرة في الكويت (صور)
بإطلالة مختلفة.. جوهرة في الكويت (صور)
بإطلالة مختلفة.. جوهرة في الكويت (صور)
بإطلالة مختلفة.. جوهرة في الكويت (صور)
بإطلالة مختلفة.. جوهرة في الكويت (صور)
بإطلالة مختلفة.. جوهرة في الكويت (صور)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

جوهرة الكويت

أخبار تهمك

اتحاد الكرة يصدم الأهلي ويقرر خصم 3 نقاط بسبب مباراة سموحة "مستند"

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الأهلي يوجه أول تحذير لـ"كهربا"

منذ حوالي 18 ساعة

صفقة جديدة في ليفربول

منذ ساعة

عاجل.. صفقة تبادلية ضخمة بين ريال مدريد وتوتنهام بموافقة مورينيو

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. صدام بين رينيه فايلر والأهلي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. رينيه فايلر يضحي بوليد أزارو (فيديو)

منذ يوم

مفاجأة عربية من رينيه فايلر في الأهلي

منذ ساعة و نصف

مصدر بالأهلي.. الخطيب ينتظر قرار فايلر النهائي لخطف الصفقة المميزة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. أول قرار من "التموين" في 2020 يسعد الأسر المصرية (اعرف التفاصيل)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مدرب الزمالك المُقال يكشف سبب فشل خالد بوطيب

منذ حوالي 7 ساعات

هازارد يفاجيء ريال مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

عروض كارفور مصر | كتالوج تخفيضات Carrefour Market بمناسبة رأس السنة 2020 وخصومات كارفور بمناسبة الـ Christmas

منذ حوالي 20 ساعة

فايلر يتحدى الجميع بالأهلي.. والإدارة ترضخ لطلبه الأول في يناير

منذ حوالي 13 ساعة

تغييرات اضطرارية في تشكيلة الأهلي أمام المقاصة

منذ حوالي 15 ساعة

أخبار الزمالك اليوم الإثنين: نجم الفريق يُهدد بالرحيل.. موعد انطلاق قناة الزمالك.. توقيت مباراة الأبيض المقبلة

منذ حوالي 13 ساعة

بعد فضيحة مباراة سموحة وخصم 3 نقاط.. أول قرار من الخطيب

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

فيلم "الفلوس" يتصدر تريند جوجل

تعرف على عدد مشاهدات أغنية "حلو المكان" لتامر حسني (فيديو)

زينة تغازل جمهورها من كواليس فيلمها الجديد "الفلوس"

الظهور الأول لـ جوهرة في العرض الخاص لفيلم "الفلوس" (صور)

تامر حسني يشعل ريد كاربت العرض الخاص لفيلم "الفلوس" (صور)

العرض الخاص لفيلم "الفلوس" بحضور أبطاله (صور)

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
10:36 ص

عاجل.. صدام بين رينيه فايلر والأهلي

بعد فضيحة مباراة سموحة وخصم 3 نقاط.. أول قرار من الخطيب

06:51 م

مصدر بالأهلي.. الخطيب ينتظر قرار فايلر النهائي لخطف الصفقة المميزة

05:13 م

عاجل.. الأهلي يوجه أول تحذير لـ"كهربا"

05:33 م

عاجل.. أول قرار من "التموين" في 2020 يسعد الأسر المصرية (اعرف التفاصيل)

06:11 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات بنات

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

DMCA.com Protection Status