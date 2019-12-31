بإطلالة مختلفة.. جوهرة في الكويت (صور)





وظهرت "جوهرة" في الصور بإطلالات كاجوال محتشمة، وعلقت على الصور قائلة: "الكويت 🇰🇼 أجمل الكويت لا استطيع الإنتظار للزيارات الجديدة".





وتواجدت "جوهرة" مؤخرًا في العرض الخاص لفيلم "الفلوس"، في أحد سينمات منطقة السادس من أكتوبر، وذلك بحضور أبطاله وتامر حسني، فضلًا عن حضور مجموعة من الإعلاميين والصحفيين، حيث شاركت جوهرة بالفيلم برقصة أستعراضية.





تدور أحداث الفيلم حول "سيف"، نصاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية "حلا"، ليساعدها في استعادة أموالها من نصاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.



"الفلوس" من إخراج سعيد الماروق، سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، وقصة تامر حسني، ويشارك في بطولته مع تامر حسني كل من خالد الصاوي، زينة، عائشة بن أحمد، ومحمد سلام. والفيلم إنتاج مشترك بين شركة "نيوسنشري" للإنتاج الفني وشركة "أفلام مصر العالمية" وشركة "الكوت".



نشرت الراقصة الأستعراضية، جوهرة مجموعة من الصور لها أثناء تواجدها في دولة الكويت، من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".