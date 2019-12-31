بـ"الأحمر".. هيدي كرم تستقبل العام الجديد بـ (صورة)









وعلقت "هيدي" على الصورة قائلة:" سنة جديدة سعيدة.. ربما سنة ٢٠٢٠ تكون سنة سعيدة ومباركة امين"، وحظيت الصورة على تفاعل كبير من قبل متابعيها الذين أشادوا بجمالها وجذابيتها مؤكدين أنها جذابه جدا، واصفين إيها ب "قمر" و"جميلة".













آخر أعمال هيدي كرم مسلسل "الزوجة 18"، وتدور أحداثه حول "حمزة" رجل متعدد الزيجات، في كل مرة يتزوج امرأة ويتخلص منها ما إن يمل منها على طريقته الخاصة، وقد يجمع بين أكثر من زيجة في نفس الوقت، إلى أن تأتي الزيجة رقم 18 لتضع حدًا لتلاعبه بالنساء.



"الزوجة 18" بطولة كلا من"ناهد السباعي، ومحمود البزاوي، وسلوى خطاب، هيدي كرم، وإيناس كامل ونور الكاديكي، وعدد من الوجوه الصاعدة"، وهو من إخراج مصطفى فكري.



شاركت الفنانة هيدي كرم، متابعيها عبر حسابها الرسمى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لها، ظهرت بها بإطلالة حمراء جذابة، حيث ارتدت فستان طويل باللون الأحمر الناري، وشعر كيرلي، ومكياجًا صارخ ناسب إطلالتها اللامعة.