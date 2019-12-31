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قرار عاجل للجيش الأمريكي بشأن تطبيق صيني شهير

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 09:08 ص
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الجيش الأمريكي
الجيش الأمريكي
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أصدر الجيش الأمريكي، اليوم الثلاثاء، قرارًا بمنع استخدام التطبيق الصيني "تيك توك"، الذي تعتبره السلطات تهديدًا للأمن السيبراني للعسكريين.

وجاء قرار الجيش الأمريكي، بعد تحذير صدر عن وزارة الدفاع الأمريكية بشأن خطر هذه الشبكة الاجتماعية.

ووفقًا لموقع "Military.com"، قال ممثل القوات المسلحة الأمريكية، روبن أوتشوا: "يعتبر (التطبيق) تهديدا للأمن، ولا نسمح باستخدمه على هواتف العمل".

وأضاف ممثل القوات المسلحة الأمريكية، أنه يمكن للأفراد العسكريين الاستمرار في استخدام التطبيق على الهاتف المحمول الشخصي، ومع ذلك، حتى في هذه الحالة يوصي الجيش توخي الحذر لتجنب تسرب المعلومات.

ويذكر أن تطبيق تيك توك، هو شبكة اجتماعية صينية يمكن للمستخدمين، من خلاله، إنشاء ومشاهدة مقاطع فيديو مسلية قصيرة، وحسب قناة "CNN"، تشتبه السلطات الأمريكية في أن السلطات الصينية قد تجبر تيك توك على التعاون مع المخابرات الصينية.

وترفض الشبكة الاجتماعية هذه الادعاءات، وتؤكد أن بيانات مستخدميها الأمريكيين يتم تخزينها في الولايات المتحدة، ولا يمكن للسلطات الصينية الكشف عنها.

في وقت سابق، وافقت شبكة "Tik Tok" على دفع غرامة، قدرها 5.7 مليون دولار في الولايات المتحدة، لتسوية قضية جمع بيانات بشكل غير قانوني عن المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا، نقلًا عن وكالة سبوتنيك.

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قرار عاجل تطبيق صيني شهير الجيش الأمريكي أمريكا

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