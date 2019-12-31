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روسيا وأوكرانيا تضعان اللمسات الأخيرة على صفقات نقل الغاز إلى أوروبا

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 08:07 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
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قالت شركات الغاز الروسية والأوكرانية إنها أنهت عددًا كبيرًا من العقود بما يضمن النقل غير المنقطع للغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبان وفقا لما اوردته شبكة "ايه بي سي نيوز".

وقد أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالاتفاقيات التي تم توقيعها في وقت متأخر من يوم الاثنين، قائلًا إنها ستسمح لأوكرانيا بالحصول على 7 مليارات دولار على الأقل من مدفوعات العبور من روسيا خلال السنوات الخمس المقبلة.

وقال زيلينسكي عبر حساب الفيسبوك إن الوثائق ضمنت "أمن الطاقة لأوكرانيا"، وأبلغ "أوروبا بأننا لن نفشل عندما يتعلق الأمر بأمن الطاقة".

سوف تخفف الصفقة، التي تأتي قبل 24 ساعة فقط من انتهاء عقد النقل الحالي اليوم الثلاثاء، المخاوف الأوروبية من انقطاع إمدادات الغاز الروسي. ترسل روسيا حوالي 40٪ من شحناتها من الغاز الأوروبي عبر خطوط أنابيب تعبر أوكرانيا.

وصفت شركة الغاز العملاقة التي تديرها شركة غازبروم الروسية وشركة نفتوغاز الأوكرانية للطاقة الاتفاقات الموقعة في فيينا في وقت متأخر من يوم الاثنين بأنها حل وسط تم التوصل إليه بشق الأنفس بعد خمسة أيام من المحادثات الشاقة.

وأضفت الاتفاقيات طابعًا رسميًا على اتفاق مبدئي تم التوصل إليه في وقت سابق من هذا الشهر والذي ينص على شحنات تبلغ 65 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي عبر أوكرانيا في عام 2020 وشحنات سنوية تبلغ 40 مليار متر مكعب بعد ذلك.

هذه الأرقام أصغر مما أرسلته روسيا عبر أوكرانيا في السنوات السابقة. تعمل روسيا بشكل مكثف لبناء شبكات توصيل جديدة تتجاوز أوكرانيا.

وهي تشمل خط أنابيب نورد ستريم 2 المغمور تحت البحر بين روسيا وألمانيا. كما تعهد المسؤولون الروس بأنه سيتم الانتهاء منه العام المقبل على الرغم من العقوبات الأمريكية التي أجبرت شركة سويسرية تمد قطاعات من خط الأنابيب على تعليق العمل. وقالوا إن شركة غازبروم لديها أصولها الخاصة لإكمال البناء.

تأتي اتفاقيات الغاز بين روسيا وأوكرانيا في الوقت الذي يظل فيه الجاران عالقين في حرب شاقة أعقبت ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في أوكرانيا ودعم موسكو لتمرد انفصالي في شرق أوكرانيا.

ويأتي ذلك عقب محادثات 9 ديسمبر في باريس بين زعماء أوكرانيا وروسيا وفرنسا وألمانيا حول تسوية النزاع في الشرق. تمثل المفاوضات أول لقاء لزيلينسكي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث تحدثا خلالهما عن قضية الغاز، مما مهد الطريق للصفقة.

وقد أشاد أندري كوبولييف الرئيس التنفيذي لشركة نفتوجاز بالاتفاقيات باعتبارها حل وسط يضمن أن شبكة نقل الغاز في أوكرانيا ستعمل دون خسارة خلال السنوات الخمس المقبلة و"أثبتت موثوقية أوكرانيا كشريك عبور للاتحاد الأوروبي".

كما وصف أليكسي ميلر الرئيس التنفيذي لشركة جازبروم مجموعة الاتفاقات بأنها "صفقة كبيرة الحجم أعادت توازن المصالح بين الطرفين". وتابع قائلا "أظهرت شركة غازبروم مرة أخرى أنها مورد مسؤول وشريك موثوق به".
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الكلمات المفتاحية

نورد ستريم 2 صفقات نقل الغاز إلى أوروبا روسيا وأوكرانيا

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