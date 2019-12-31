Advertisements
Advertisements
Advertisements

روسيا تدين الضربات الأمريكية على العراق وسوريا

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 07:54 ص
Advertisements
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
Advertisements
ذكرت وزارة الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء، أن الغارات الجوية الأمريكية على العراق وسوريا غير مقبولة وتؤدي إلى نتائج عكسية، وحثت جميع الأطراف على تجنب تأجيج التوترات في المنطقة، وفقا لما اوردته رويترز.

فقد نفذ الجيش الامريكى الضربات ضد مجموعة ميليشيا مدعومة من ايران يوم الاحد ردا على مقتل مقاول مدنى امريكى فى هجوم صاروخى على قاعدة عسكرية عراقية.

وقال مجلس الأمن القومي العراقي في بيان إن الغارات الجوية الأمريكية التى تستهدف الجماعات شبه العسكرية العراقية ستجبره على إعادة النظر في علاقته والعمل مع التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة المناهض لداعش المتمركز هناك.

وأضاف إن الغارات الجوية الأمريكية كانت انتهاكًا للسيادة وأن القوات الأمريكية تصرفت بناءً على أولوياتها واستنتاجاتها السياسية.

كما أوضح المجلس إن حماية العراق وقواعده العسكرية وجميع القوات المتمركزة هناك هي مسؤولية قوات الأمن العراقية وحدها.

وقد أدان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الغارات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة على عدة قواعد تابعة لجماعة ميليشيا تدعمها إيران في العراق وقال إن الهجوم سيكون له عواقب وخيمة.

وقال مكتبه في بيان "وصف رئيس الوزراء الهجوم الأمريكي على القوات المسلحة العراقية بأنه هجوم وحشي غير مقبول سيكون له عواقب وخيمة".

وقال عبد المهدي إن الحكومة ستعلن موقفها الرسمي بعد اجتماع لمجلس الأمن القومي في وقت لاحق.

وعلي صعيد آخر، حذر قائد بارز في الميليشيات العراقية من رد فعل قوي ضد القوات الأمريكية في العراق بعد غارات جوية على العراق وسوريا خلال الليل، وضرب عدة قواعد لجماعته المدعومة من إيران مما أسفر عن مقتل 25 شخصًا على الأقل.

نفذ الجيش الأمريكى غارات جوية يوم الأحد ضد جماعة كتائب حزب الله المدعومة من ايران ردا على مقتل مقاول مدنى امريكى فى هجوم صاروخى على قاعدة عسكرية عراقية، وفقا لما ذكره مسؤولون.

وقالت مصادر أمنية وميليشيات عراقية إنه قتل 25 من مقاتلي الميليشيا، وأصيب 55 آخرون على الأقل في أعقاب ثلاث غارات جوية أمريكية على العراق.

وأعلن القائد البارز جمال جعفر الإبراهيمي المعروف باسم أبو مهدي المهندس انه "لن تهدر دماء الشهداء، وسيكون ردنا قاسيًا للغاية على القوات الأمريكية في العراق". وقالت إيران إنها تدين بشدة الغارات ووصفتها بأنها "إرهاب".

المهندس هو القائد الأعلى لقوات الحشد الشعبي في العراق، وهي مجموعة تضم مجموعات شبه عسكرية تتألف معظمها من ميليشيات شيعية مدعومة من إيران تم دمجها رسميًا في القوات المسلحة العراقية. وهو أيضًا أحد أقوى حلفاء إيران في العراق وترأس سابقًا كتائب حزب الله، الذي أسسه.

وذكرت مصادر أمنية عراقية اليوم الاثنين ان القوات الامريكية فى محافظة نينوى بشمال العراق تعمل على تعزيز الامن حيث تحلق طائرات التحالف بقيادة الولايات المتحدة حول محيط قواعدها العسكرية فى الموصل والقيارة.

وقد تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن - الحليفان الرئيسيان للعراق - منذ العام الماضي عندما سحب الرئيس دونالد ترامب واشنطن من اتفاق طهران النووي لعام 2015 مع ست قوى وأعاد فرض العقوبات التي أعاقت الاقتصاد الإيراني.

في وقت سابق من هذا الشهر، ألقى مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، باللوم على القوات المدعومة من إيران في سلسلة من الهجمات على قواعد في العراق، وقال إن أي هجمات من جانب طهران أو عملاء يؤذون الأمريكيين أو الحلفاء "سيتم الرد عليها بالرد الأمريكي الحاسم"

ونقلت وكالة فارس شبه الرسمية للانباء عن المتحدث باسم الحكومة الايرانية علي ربيعي قوله "نحن ننكر بشدة أي دور في الهجوم على القوات الأمريكية. هذا الادعاء دون أي دليل لا يمكن أن يبرر تفجير وقتل الناس وانتهاك القانون الدولي." ودعت وزارة الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة إلى احترام سيادة العراق وسلامة أراضيه.

كما أدانت جماعة حزب الله الشيعية القوية في لبنان، والتي تدعمها إيران أيضًا، الضربات الجوية، واصفة إياها بالهجوم الصارخ على سيادة العراق وأمنه واستقراره.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

كتائب حزب الله روسيا تدين الضربات الأمريكية على العراق وسوريا رئيس الوزراء العراقي الضربات الأمريكية على العراق وسوريا

أخبار تهمك

الأرصاد الجوية تعلن حالة طقس ليلة رأس السنة

منذ ساعة و 23 دقيقة

اتحاد الكرة يصدم الأهلي ويقرر خصم 3 نقاط بسبب مباراة سموحة "مستند"

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. قرارات مجلس إدارة الأهلي بعد اجتماع اليوم

منذ حوالي 9 ساعات

أخبار الزمالك اليوم الإثنين: نجم الفريق يُهدد بالرحيل.. موعد انطلاق قناة الزمالك.. توقيت مباراة الأبيض المقبلة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. أول قرار من "التموين" في 2020 يسعد الأسر المصرية (اعرف التفاصيل)

منذ ساعتين و 15 دقيقة

أخبار الأهلي اليوم الإثنين: أول رسالة تحذيرية إلى كهربا.. انتظار قرار الخطيب لحسم الصفقة الكبري.. خصم 3 نقاط من الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

فايلر يرفض طلب الأهلي.. ويحسم الجدل بشأن الصفقة الثانية في يناير

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. رينيه فايلر يضحي بوليد أزارو (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الأهلي يوجه أول تحذير لـ"كهربا"

منذ حوالي 15 ساعة

"الأعلى للأثار" يكشف مفاجأة جديدة تهز العالم (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

تغييرات اضطرارية في تشكيلة الأهلي أمام المقاصة

منذ حوالي 12 ساعة

بعد فضيحة مباراة سموحة وخصم 3 نقاط.. أول قرار من الخطيب

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. صفقة تبادلية ضخمة بين ريال مدريد وتوتنهام بموافقة مورينيو

منذ حوالي 9 ساعات

عروض كارفور مصر | كتالوج تخفيضات Carrefour Market بمناسبة رأس السنة 2020 وخصومات كارفور بمناسبة الـ Christmas

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. مدرب الزمالك المُقال يكشف سبب فشل خالد بوطيب

منذ حوالي 4 ساعات

مصدر بالأهلي.. الخطيب ينتظر قرار فايلر النهائي لخطف الصفقة المميزة

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

"البنتاجون": استهداف ميليشيا حزب الله العراقي ردا على مقتل أمريكي

15 قتيلا في الغارات الأمريكية على مقار حزب الله في القائم بالعراق

أول تصريح للرئيس العراقي حول الضربات الأمريكية على الحشد الشعبي

إيران: الضربات الأمريكية في العراق "مثال واضح للإرهاب"

مساعدو "ترامب" يصفون الضربات الأمريكية على العراق وسوريا بأنها "ناجحة"

قائد الميليشيات العراقية يحذر من رد صارم على الضربات الجوية الأمريكية

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
06:51 م

بعد فضيحة مباراة سموحة وخصم 3 نقاط.. أول قرار من الخطيب

مصدر بالأهلي.. الخطيب ينتظر قرار فايلر النهائي لخطف الصفقة المميزة

05:13 م

عاجل.. الأهلي يوجه أول تحذير لـ"كهربا"

05:33 م

عاجل.. أول قرار من "التموين" في 2020 يسعد الأسر المصرية (اعرف التفاصيل)

06:11 ص

عروض كارفور مصر | كتالوج تخفيضات Carrefour Market بمناسبة رأس السنة 2020 وخصومات كارفور بمناسبة الـ Christmas

03:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات بنات

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

DMCA.com Protection Status