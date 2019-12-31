كيف احتفل سلمان خان بعيد ميلاده





احتفل ممثل بوليوود الشهير سلمان خان، بعيد ميلاده مع النجوم فيلمه الجديد "دابانغ 3" في الاستوديو.





وظهر سلمان 54 عامًا ، في الصور التي إلتقطت له وهو يحتفل بميلاده وسط جمهوره ومحبيه، كما ظهر وهو يقطع قالب الحلوى برفقة الطفل أهيل ابن شقيقته أربيتا خان Arpita Khan، على وقع أغنية الميلاد له.





قطع خان، كعكة عيد ميلاده بحضور الممثلة سوناكشي سينها، سوديب وأخيه أرباز خان.





كان سلمان خان قد أنهى تصوير فيلمه Dabangg 3 - وهو فيلم كوميدي أكشن من إخراج برابهو ديفا ، وتم إصداره في 20 ديسمبر. كما قام ببطولة الفيلم سوناكشي سينها والوافد الجديد ساي مانجريكار. الفيلم هو الجزء الثالث.



















