برشلونة يفكر في إعارة مهاجمه الشاب في يناير

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي برشلونة الإسباني يفكر في أعارة مهاجمه الشاب أبيل رويز في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.





وأفادت صحيفة سبورت المقربة من النادي الكتالوني، أن رويز يقترب من الرحيل عن البلوجرانا في يناير المقبل، على سبيل الإعارة.





وتبرز أندية فالنسيا وأشبيلية، كأبرز الأندية المهتمة بخدمات صاحب الـ 19 عاماً، في الميركاتو الذي ينطلق خلال يومين.





ولم يستطع رويز إقناع مدربه إرنستو فالفيردي بقدراته، حيث كان متوقعاً له أن يصبح خليفة للمهاجم الأساسي للفريق، الأوروجواياني لويس سواريز.





ولا يبدو رويز مرشحاً للبقاء في برشلونة حالياً، في ظل صعوبة إيجاد مكان أساسي له في الفريق الكتالوني.

وفي الوقت نفسه، لا تفضل إدارة النادي الكتالوني التفريط في رويز نهائياً، حيث ترغب في إعارته من أجل إكتساب مزيد من الخبرات، طمعاً للعودة مرة أخرى للفريق.





وخاض رويز 15 مباراة مع الفريق الرديف لبرشلونة، حيث سجل 3 أهداف مع الفريق وصنع هدفين.