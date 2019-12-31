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رحيل الشاعر السوداني فضل الله محمد

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 05:59 ص
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بوابة الفجر
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نعى وزير الإعلام السوداني، فيصل محمد صالح، وفاة الشاعر السوداني، فضل الله محمد، عن عمر ناهز 75 عاما، عقب تعرضه لوعكة صحية.

وقال في بيان له: "إن فضل الله له مكانة مميزة في الصحافة والشعر، وقد أثرى وجدان الشعب السوداني وغرس مهنيته في تلاميذه من الصحفيين".

ونقلت وسائل إعلام محلية أن فضل الله تعرض لوعكة صحية قبل أيام لازم على إثرها الفراش في المستشفى بالعاصمة الخرطوم.

وترأس فضل الله مجلس الصحافة والمطبوعات (حكومي) عام 2015.

وهو من مواليد مدينة مدني (وسط) عام 1944، تخرج من جامعة الخرطوم في كلية القانون،

كما ترأس فضل الله عددا من الصحف، منها السودان الجديد والصحافة.

وشارك في تأسيس صحيفة الخرطوم عام 1988 ، لكنها توقفت بعد انقلاب عمر البشير في عام 1989 ، لتعاود الصدور من خارج السودان.

واشتهر فضل الله بقصائده التي تغنى بها السودانيون أبان ثورة أكتوبر الشعبية 1964 التي أطاحت بحكم الرئيس إبراهيم عبود.

وله عدد من القصائد التي غنّاها عدد من الفنانين منها "زاد الشجون، الحب والظروف وطريق الماضي".

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