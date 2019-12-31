Advertisements
Advertisements
Advertisements

ماندزوكيتش يوجه رسالة قوية عقب انضمامه لنادي الدحيل القطري

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 05:16 ص
Advertisements
ماندزوكيتش
ماندزوكيتش
وكالات
Advertisements
وصل النجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش إلي قطر الأحد الماضي، واستقبلت إدارة نادي الدحيل، اللاعب المخضرم والمنضم حديثا إلى صفوف الفريق، لدى وصوله إلى العاصمة القطرية الدوحة لبدء مشواره مع الفريق.

وأبدى اللاعب سعادته بخوض تجربة احترافية جديدة في مشواره الكروي في قارة آسيا لأول مرة مؤكدا أنه سيسعى لترك بصمته مع الدحيل.

وقال ماندزوكيتش في تصريحات نشرها موقع نادي الدحيل :"استعد لبداية مشوار جديد لي في عالم كرة القدم مع أحد الأندية الكبيرة والمعروفة آسيويا، وبالتأكيد سأعمل بقوة مع زملائي من أجل مساعدة الفريق في الوصول لتحقيق كل أهدافه."

ومن جانبه، أكد إسماعيل أحمد مدير الفريق الأول بنادي الدحيل إن تواجد ماندزوكيتش في صفوف الفريق يشكل إضافة جيدة للدحيل وللدوري القطري، مضيفا أنه أحد المهاجمين المعروفين عالميا ونجح في وضع بصمته مع كل الأندية التي لعب لها ومع منتخب بلاده حيث أسهم مع زملائه في وصول كرواتيا للمباراة النهائية في مونديال روسيا 2018.

ويأتي انضمام ماندزوكيتش إلى الدحيل، بعد رحلة احتراف طويلة في أوروبا حيث لعب لفرق فولفسبورج وبايرين ميونخ وأتلتيكو مدريد ويوفنتوس.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

يوفنتوس ماندزوكيتش الان ماندزوكيتش الدوري القطري الدوري الايطالي الدحيل القطري

أخبار تهمك

عاجل.. مدرب الزمالك المُقال يكشف سبب فشل خالد بوطيب

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل.. الأهلي يوجه أول تحذير لـ"كهربا"

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. رينيه فايلر يضحي بوليد أزارو (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

تردد قناة الزمالك وموعد انطلاقها على القمر الصناعي "Nile sat"

منذ حوالي 9 ساعات

اتحاد الكرة يصدم الأهلي ويقرر خصم 3 نقاط بسبب مباراة سموحة "مستند"

منذ حوالي 16 ساعة

فايلر يرفض طلب الأهلي.. ويحسم الجدل بشأن الصفقة الثانية في يناير

منذ حوالي 8 ساعات

بعد فضيحة مباراة سموحة وخصم 3 نقاط.. أول قرار من الخطيب

منذ حوالي 12 ساعة

اتحاد الكرة يستقر على الدولة المستضيفة لكأس السوبر بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الإثنين: أول رسالة تحذيرية إلى كهربا.. انتظار قرار الخطيب لحسم الصفقة الكبري.. خصم 3 نقاط من الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. قرارات مجلس إدارة الأهلي بعد اجتماع اليوم

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة في ملف الراحلين عن ريال مدريد

منذ حوالي 12 ساعة

مصدر بالأهلي.. الخطيب ينتظر قرار فايلر النهائي لخطف الصفقة المميزة

منذ حوالي 14 ساعة

عروض كارفور مصر | كتالوج تخفيضات Carrefour Market بمناسبة رأس السنة 2020 وخصومات كارفور بمناسبة الـ Christmas

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. صفقة تبادلية ضخمة بين ريال مدريد وتوتنهام بموافقة مورينيو

منذ حوالي 7 ساعات

أخبار الزمالك اليوم الإثنين: نجم الفريق يُهدد بالرحيل.. موعد انطلاق قناة الزمالك.. توقيت مباراة الأبيض المقبلة

منذ حوالي 8 ساعات

تغييرات اضطرارية في تشكيلة الأهلي أمام المقاصة

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

الأهلي يراقب نجم الريان القطري

7 محطات فارقة في رحلة حسين الشحات مع العين (تقرير)

الأهلي يقدم حسين الشحات على طريقة كريستيانو رونالدو (فيديو)

الشارقة يتأهل للدور الثاني في آسيوية اليد رغم الخسارة الدحيل القطري

الهلال السعودي يخطط لخطف نجم الدحيل القطري

مهاحم يوفنتوس على أعتاب الدوري الأمريكي

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
06:51 م

بعد فضيحة مباراة سموحة وخصم 3 نقاط.. أول قرار من الخطيب

مصدر بالأهلي.. الخطيب ينتظر قرار فايلر النهائي لخطف الصفقة المميزة

05:13 م

عاجل.. الأهلي يوجه أول تحذير لـ"كهربا"

05:33 م

عروض كارفور مصر | كتالوج تخفيضات Carrefour Market بمناسبة رأس السنة 2020 وخصومات كارفور بمناسبة الـ Christmas

03:18 م

عاجل.. مدرب الزمالك المُقال يكشف سبب فشل خالد بوطيب

04:10 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات بنات

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

DMCA.com Protection Status