ماندزوكيتش يوجه رسالة قوية عقب انضمامه لنادي الدحيل القطري

وصل النجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش إلي قطر الأحد الماضي، واستقبلت إدارة نادي الدحيل، اللاعب المخضرم والمنضم حديثا إلى صفوف الفريق، لدى وصوله إلى العاصمة القطرية الدوحة لبدء مشواره مع الفريق.





وأبدى اللاعب سعادته بخوض تجربة احترافية جديدة في مشواره الكروي في قارة آسيا لأول مرة مؤكدا أنه سيسعى لترك بصمته مع الدحيل.





وقال ماندزوكيتش في تصريحات نشرها موقع نادي الدحيل :"استعد لبداية مشوار جديد لي في عالم كرة القدم مع أحد الأندية الكبيرة والمعروفة آسيويا، وبالتأكيد سأعمل بقوة مع زملائي من أجل مساعدة الفريق في الوصول لتحقيق كل أهدافه."





ومن جانبه، أكد إسماعيل أحمد مدير الفريق الأول بنادي الدحيل إن تواجد ماندزوكيتش في صفوف الفريق يشكل إضافة جيدة للدحيل وللدوري القطري، مضيفا أنه أحد المهاجمين المعروفين عالميا ونجح في وضع بصمته مع كل الأندية التي لعب لها ومع منتخب بلاده حيث أسهم مع زملائه في وصول كرواتيا للمباراة النهائية في مونديال روسيا 2018.



