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مان سيتي وإيفرتون.. 3 أسلحة لانشيلوتي من أجل إسقاط بيب جوارديولا

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 04:35 ص
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مان سيتي وإيفرتون
مان سيتي وإيفرتون
أحمد عصام
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يلتقي فريق مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا مع فريق إيفرتون يوم الأربعاء 1 يناير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2019/2020.

موعد مباراة مان سيتي ضد إيفرتون :-

وسوف تقام المباراة بين فريق إيفرتون وفريق مان سيتي في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام المباراة في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي.

ويملك كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ايفرتون بعض الأسلحة من أجل إسقاط مانشستر سيتي وبيب جوارديولا على ملعب الاتحاد، ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" أسلحة ايفرتون في المباراة المقبلة.

1- كوليفرت لوين

يعد المهاجم الشاب كوليفرت لوين مهاجم فريق إيفرتون حاليا من أهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم كارلو أنشيلوتي خلال المباريات الماضية، وسجل لوين ثلاثة أهداف خلال مباراتين فقط مع المدرب الإيطالي في شباك فريقي نيوكاسل يونايتد وبيرنلي، ويسعى أنشيلوتي لاستثمار سرعات مهاجمه ضد دفاع مانشستر سيتي في الهجمات المرتدة.

2- ريتشارلسون

يعتمد فريق إيفرتون بشكل كبير على اللاعب البرازيلي ريتشارلسون في الموسمين الماضي والحالي في الجانب الهجومي، حيث كان قد جلب ماركو سيلفا مدرب الفريق السابق ريتشارلسون من فريق واتفورد ونجح البرازيلي في تقديم مستويات مميزة للغاية، وأيضاً خاض ريتشارلسون مباراتين كاملتين مع أنشيلوتي في 48 ساعة فقط ونجح في صناعة هدف وحيد لكوليفرت لوين في مباراة نيوكاسل يونايتد.

3- لوكاس دينيه

حرص كارلو أنشيلوتي مدرب فريق إيفرتون على اراحة الظهير الأيسر للفريق لوكاس دينيه في مباراة نيوكاسل يونايتد الأخيرة، وذلك من أجل جاهزيته بشكل كامل في مباراة مانشستر سيتي ويعد دينيه من أبرز الحلول الهجومية لإيفرتون في الموسم الحالي، حيث أنه يلعب بشكل أساسي على اللاعب المخضرم باينز والذي خاص المباراة الماضية وقدم مستوى جيد على المستوى الدفاعي.

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موعد مباراة مان سيتي مان سيتي وإيفرتون الدوري الان التاسعة مساءً إسبان

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