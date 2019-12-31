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عاجل.. مدرب الزمالك المُقال يكشف سبب فشل خالد بوطيب

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 04:10 ص
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خالد بوطيب
خالد بوطيب
الفجر الرياضي
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تحدث مدرب الزمالك السابق عصام مرعي، عن اسباب فشل تجربة المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق الأبيض خلال الفترة التي قضاها داخل الفريق.

وقال مدرب الزمالك المقال مؤخراً من منصبه رفقة جهاز "ميتشو" في تصريحات تلفزيونية في الساعات الأولي من صباح اليوم الثلاثاء:  خالد بوطيب لاعب مميز ولديه إمكانيات كبيرة، ولكن لديه أزمات طبية لازمته منذ الانضمام لفريق الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية".

وأكمل "مرعي": "حين تعاقد الزمالك مع بوطيب كان أحد نجوم المنتخب المغربي وانضم لاسود الاطلسي في العديد من المرات من خلال الفريق الأبيض، وقدم أداء جيد في البداية وأحرز أهداف".

وتوه مدرب الأبيض: " الإصابة هي التي صعبت من تجربة بوطيب داخل الفريق الابيض، خاصة وأنه تعرض للعديد من الإصابات ورا بعض وهو ما أدى إلى فشل تجربته وصعوبة عودته مرة أخرى".

وكان قد أعلن الزمالك في وقت سابق أنه قرر الاستغناء عن المغربي خالد بو طيب وأن الفريق ينوي بيع اللاعب في الميركاتو الشتوي المقبل، نظراً لعدم إحتياجه لخدمات اللاعب وعدم إقتناع الأجهزة الفنية المتعاقبة بإمكانياته الفنية. 
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