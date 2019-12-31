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إدارة برشلونة تقترب من تجديد عقد نجم الفريق

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 04:06 ص
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بارتوميو
بارتوميو
علي ماهر حلمي
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إقتربت إدارة نادي برشلونة الاسباني بقيادة جوزيب ماريا بارتوميو، من تجديد عقد نجم الفريق اللاعب الدولي الألماني مارتين تير شتيجن حارس مرمي الفريق الكتالوني، والذي سينتهي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2020.

وقالت صحيفة سبورت الكتالونية ان نادي برشلونة يسعى لتجديد تعاقد مارك أندريه تير شتيجن والذي ينتهي في 2022، حيث أن نية الإدارة تمديد العقد حتى 2025، من أجل ضمان استمراره داخل قلعة الفريق الكتالوني في السنوات المقبلة بعد الآداء المميز الذي قدمه مع الفريق.

وأضافت الصحيفة الاسبانية الشهيرة أن الإدارة تري أن هذا هو الوقت المناسب لتحسين عقد الحارس الألماني، الذي لطالما نجح في تقديم مستويات مميزة لحماية عرين الفريق في جميع المسابقات التي ينافس عليها على مدار المواسم السابقة بعد التقارير الصحفية التي أكدت وجود رغبة من قبل أندية بايرن ميونخ الألماني و باريس سان جيرمان الفرنسي بالإضافة إلي فريف يوفنتوس الإيطالي لضم الحارس الدولي الألماني تير شتيجن في الميركاتو الصيفي المقبل ولكن حتى الآن لا عروض رسمية بشأن ذلك.

يذكر أن الحارس الدولي الألماني تير شتيجن قد انضم لصفوف نادي برشلونة الاسباني قادما من صفوف نادي بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني.

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تيرشتيجن برشلونة الكرة العالمية الدوري الاسباني الدوري إسبان إدارة برشلونة

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