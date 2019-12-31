شاهد.. أبلة فاهيتا تسخر من المنتخب بقيادة حسام البدري



كما سخرت "أبلة فاهيتا " خلال استضافتها ببرنامج "القاهرة الآن"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة "الحدث"، من انتقال اللاعب محمود كهربا إلى النادي الأهلي، قائلة "أحسن فيلم، فيلم الهروب بطولة محمود كهربا اللي منور الدنيا".



ووجهت "أبلة فاهيتا" رسالة للاعب العالمي محمد صلاح، قائلة: "أنا زعلانة من محمد صلاح لأنه سايب أم مكة وأرامل بلده ورايح يتصور مع بنت معصعصة".



وأضافت أنها خرجت من عام 2019 بزيادة 10 كيلوجرامات في منطقة الأرداف، وأن أفضل مكان زارته كان قبر حماتها.



وتابعت فاهيتا، أنها معجبة بفيلم "ولاد رزق 2" خاصة فريق التمثيل، والفنان أحمد عز، مشيرة إلى أنها تتابع الأفلام العالمية وخاصة النجم الصاعد رامي مالك.



سخرت الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، من أداء منتخب مصر الأول لكرة القدم، تحت قيادة المدرب حسام البدري، قائلة: "زمان كوبر فرحان وشمتان فينا".