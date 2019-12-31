Advertisements
Advertisements
Advertisements

شاهد.. أبلة فاهيتا تسخر من المنتخب بقيادة حسام البدري

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 04:23 ص
Advertisements
حسام البدري
حسام البدري
جرجس ميلاد
Advertisements
سخرت الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، من أداء منتخب مصر الأول لكرة القدم، تحت قيادة المدرب حسام البدري، قائلة: "زمان كوبر فرحان وشمتان فينا".

كما سخرت "أبلة فاهيتا " خلال استضافتها ببرنامج "القاهرة الآن"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة "الحدث"، من انتقال اللاعب محمود كهربا إلى النادي الأهلي، قائلة "أحسن فيلم، فيلم الهروب بطولة محمود كهربا اللي منور الدنيا".

ووجهت "أبلة فاهيتا" رسالة للاعب العالمي محمد صلاح، قائلة: "أنا زعلانة من محمد صلاح لأنه سايب أم مكة وأرامل بلده ورايح يتصور مع بنت معصعصة".

وأضافت أنها خرجت من عام 2019 بزيادة 10 كيلوجرامات في منطقة الأرداف، وأن أفضل مكان زارته كان قبر حماتها.

وتابعت فاهيتا، أنها معجبة بفيلم "ولاد رزق 2" خاصة فريق التمثيل، والفنان أحمد عز، مشيرة إلى أنها تتابع الأفلام العالمية وخاصة النجم الصاعد رامي مالك.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

محمود كهربا محمد صلاح حسام البدري أبلة فاهيتا

أخبار تهمك

أخبار الأهلي اليوم الإثنين: أول رسالة تحذيرية إلى كهربا.. انتظار قرار الخطيب لحسم الصفقة الكبري.. خصم 3 نقاط من الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. صفقة تبادلية ضخمة بين ريال مدريد وتوتنهام بموافقة مورينيو

منذ حوالي 6 ساعات

اتحاد الكرة يصدم الأهلي ويقرر خصم 3 نقاط بسبب مباراة سموحة "مستند"

منذ حوالي 14 ساعة

مصدر بالأهلي.. الخطيب ينتظر قرار فايلر النهائي لخطف الصفقة المميزة

منذ حوالي 12 ساعة

عروض كارفور مصر | كتالوج تخفيضات Carrefour Market بمناسبة رأس السنة 2020 وخصومات كارفور بمناسبة الـ Christmas

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة في ملف الراحلين عن ريال مدريد

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. قرارات مجلس إدارة الأهلي بعد اجتماع اليوم

منذ حوالي 6 ساعات

تردد قناة الزمالك وموعد انطلاقها على القمر الصناعي "Nile sat"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يوجه أول تحذير لـ"كهربا"

منذ حوالي 12 ساعة

فايلر يرفض طلب الأهلي.. ويحسم الجدل بشأن الصفقة الثانية في يناير

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. رينيه فايلر يضحي بوليد أزارو (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

أخبار الزمالك اليوم الإثنين: نجم الفريق يُهدد بالرحيل.. موعد انطلاق قناة الزمالك.. توقيت مباراة الأبيض المقبلة

منذ حوالي 6 ساعات

اتحاد الكرة يستقر على الدولة المستضيفة لكأس السوبر بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مدرب الزمالك المُقال يكشف سبب فشل خالد بوطيب

منذ ساعة و 9 دقيقة

تغييرات اضطرارية في تشكيلة الأهلي أمام المقاصة

منذ حوالي 9 ساعات

بعد فضيحة مباراة سموحة وخصم 3 نقاط.. أول قرار من الخطيب

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

سخرت من سمية الخشاب وسعيدة بطلاق وائل كفوري.. لميس الحديدي لأبلة فاهيتا "خرابة بيوت"

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
06:51 م

بعد فضيحة مباراة سموحة وخصم 3 نقاط.. أول قرار من الخطيب

مصدر بالأهلي.. الخطيب ينتظر قرار فايلر النهائي لخطف الصفقة المميزة

05:13 م

عاجل.. الأهلي يوجه أول تحذير لـ"كهربا"

05:33 م

عروض كارفور مصر | كتالوج تخفيضات Carrefour Market بمناسبة رأس السنة 2020 وخصومات كارفور بمناسبة الـ Christmas

03:18 م

اتحاد الكرة يصدم الأهلي ويقرر خصم 3 نقاط بسبب مباراة سموحة "مستند"

02:53 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات بنات

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

DMCA.com Protection Status