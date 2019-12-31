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برشلونة يكشف مدة غياب آرثر.. وموعد عودة شتيجن

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 03:17 ص
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برشلونة
برشلونة
علي ماهر حلمي
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تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني صدمة جديدة، بعد الكشف عن مدة غياب النجم البرازيلي آرثر، بالإضافة لمواصلة غياب الألماني تير شتيجن، حارس البلوجرانا.

وكان برشلونة قد واصل تدريباته، صباح اليوم الإثنين، والتي بدأت منذ أمس الأحد، عقب انتهاء إجازة أعياد الميلاد "الكريسماس"، والتي حصل عليها الفريق عقب نهاية مباراة ألافيس، التي أقيمت يوم 21 ديسمبر الجاري.

وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن التدريب الصباحي لبرشلونة شهد استمرار غياب بعض اللاعبين مثل سيرجي روبيرتو وموسى واجي، كما شهدت عودة الحارس البرازيلي نوربيرتو نيتو، بالرغم من حصوله على إذن بالغياب حتى يوم الخميس.

بينما يستمر غياب الثلاثي الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، والمهاجم الأوروجواياني لويس سواريز، والدولي التشيلي أرتورو فيدال، اللذين سيعودون الخميس المقبل.

وأضافت: "البرازيلي آرثر، لاعب وسط برشلونة، واصل العمل بمفرده في صالة الألعاب الرياضية بسبب مشاكل عضلية"، مضيفةً أن أنسو فاتي شارك في جزء من التدريبات الجماعية.

برشلونة يكشف مدة غياب آرثر وموقف شتيجن

وأعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في بيانه عبر موقعه الرسمي، أن آرثر سيغيب لمدة تصل إلى حوالي 3 أسابيع عن المشاركة مع البلوجرانا، لذلك سيغيب عن صفوف برشلونة في كأس السوبر الإسباني الذي سيقام في السعودية.

وأكد البيان على أن الألماني أندريه تير شتيجن، حارس البلوجرانا، يعاني من مشكلة في الركبة اليمنى، ليثير النادي الشكوك حول مشاركته في المباراة المقبلة أمام إسبانيول، مؤكدا على أن عودته تعتمد على مدى تطور حالته.

والجدير بالذكر أن برشلونة يستعد لمواجهة إسبانيول في ديربي كتالونيا، السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ19 من بطولة الدوري الإسباني.
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