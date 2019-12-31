Advertisements
Advertisements
Advertisements

تحطيم مستشفى قصر العيني.. والأمن يتدخل

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 03:40 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
داليا عادل
Advertisements
انتقل اللواء أشرف الجندي، مساعدة وزير الداخلية لمديرية أمن القاهرة، إلى مشرحة زينهم، بعد تحطيم محتويات مستشفى قصر العيني، من قبل ذوي شاب توفى إثر إصابته بطلق ناري، في منطقة مصر القديمة، ظنًا منهم أن وفاته نتيجة الإهمال الطبي وعدم تقديم الرعاية الطبية كاملة له، كما رفضوا استلام الجثة من داخل المستشفى.

وأكد مصدر أمني في تصريحات إلى "الفجر" أنه تم السيطرة على الموقف، موضحا أنه سوف يتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، وتسليمها لأهل المتوفى عصر اليوم.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد وصول شاب إلى مستشفى قصر العيني، مقيم في منطقة عين الصيرة، دائرة قسم مصر القديمة، مصاب بطلق ناري في الظهر.

على الفور انتقلت قوة أمنية لفحص البلاغ، وتبين أن خلافات سابقة بين المصاب، وشاب مقيم في منطقة بولاق الدكرور، تسببت في هذه الواقعة، وفي الساعة الخامسة تجددت الخلافات بينهما، ما دفع الأخير إلى إطلاق عيار ناري من سلاح كان بحوزته؛ حال استقلال المجني عليه سيارته بكورنيش مصر القديمة، ما أحدث إصابته التي نُقل على إثرها إلى المستشفى. 

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإلقاء القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بالواقعة المنسوبة إليه، وأنه كان على خلاف مع المجني عليه، واخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مقتل شاب مستشفى قصر العيني الأمن

أخبار تهمك

عاجل.. رينيه فايلر يضحي بوليد أزارو (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

تغييرات اضطرارية في تشكيلة الأهلي أمام المقاصة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. قرارات مجلس إدارة الأهلي بعد اجتماع اليوم

منذ حوالي 5 ساعات

اتحاد الكرة يصدم الأهلي ويقرر خصم 3 نقاط بسبب مباراة سموحة "مستند"

منذ حوالي 13 ساعة

اتحاد الكرة يستقر على الدولة المستضيفة لكأس السوبر بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

أخبار الزمالك اليوم الإثنين: نجم الفريق يُهدد بالرحيل.. موعد انطلاق قناة الزمالك.. توقيت مباراة الأبيض المقبلة

منذ حوالي 5 ساعات

مرتضي منصور يعلن عن مفاجأة لجماهير الزمالك (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الإثنين: أول رسالة تحذيرية إلى كهربا.. انتظار قرار الخطيب لحسم الصفقة الكبري.. خصم 3 نقاط من الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

بعد فضيحة مباراة سموحة وخصم 3 نقاط.. أول قرار من الخطيب

منذ حوالي 9 ساعات

عروض كارفور مصر | كتالوج تخفيضات Carrefour Market بمناسبة رأس السنة 2020 وخصومات كارفور بمناسبة الـ Christmas

منذ حوالي 13 ساعة

تردد قناة الزمالك وموعد انطلاقها على القمر الصناعي "Nile sat"

منذ حوالي 6 ساعات

مصدر بالأهلي.. الخطيب ينتظر قرار فايلر النهائي لخطف الصفقة المميزة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. صفقة تبادلية ضخمة بين ريال مدريد وتوتنهام بموافقة مورينيو

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يوجه أول تحذير لـ"كهربا"

منذ حوالي 10 ساعة

فايلر يرفض طلب الأهلي.. ويحسم الجدل بشأن الصفقة الثانية في يناير

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة في ملف الراحلين عن ريال مدريد

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

مصرع عامل دهسًا أسفل عجلات قطار الصعيد ببني سويف

إخلاء سبيل 4 أفراد أمن بكفالة ألفي جنيه لتورطهم في وفاة عامل أمام القصر العيني

مصرع شخصين على يد عمهما بسبب خلافات الجيرة بأبوتيج

مقتل عاطل على يد زميله بسبب خلافات مالية بينهما بالبحيرة

تفاصيل مقتل مالك مزرعة مواشي على يد 3 أشخاص بالدقهلية

"أمطروه بوابل من النيران".. مقتل شاب على يد أبناء عمومته بأسيوط

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
06:51 م

بعد فضيحة مباراة سموحة وخصم 3 نقاط.. أول قرار من الخطيب

مصدر بالأهلي.. الخطيب ينتظر قرار فايلر النهائي لخطف الصفقة المميزة

05:13 م

عاجل.. الأهلي يوجه أول تحذير لـ"كهربا"

05:33 م

عروض كارفور مصر | كتالوج تخفيضات Carrefour Market بمناسبة رأس السنة 2020 وخصومات كارفور بمناسبة الـ Christmas

03:18 م

اتحاد الكرة يصدم الأهلي ويقرر خصم 3 نقاط بسبب مباراة سموحة "مستند"

02:53 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات بنات

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

DMCA.com Protection Status