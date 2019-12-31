"أبلة فاهيتا" تلخص أحداث 2019 في 60 ثانية (فيديو)



وقالت "أبلة فاهيتا" خلال استضافتها في برنامج "القاهرة الآن"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة "الحدث": "وقفوا ريهام وأصالة قطعت مع أنغام، وبيضة الإنستجرام، ومازن وحسام، وصابرين والتربونة، وشاي بلكونة، مارى ونيللي الجونة، ووصلة العسيلي، وصلاح والبرازيلي، وعمرو وردة، ومصطفى أبو تورتة، مين اللى قتل فريدة، غرقت مصر الجديدة".



وكشفت "أبلة فاهيتا" عن أمنياتها في 2020، قائلة: "يا رب أرزقنى ثروة ساويرس وأخواته، وسيكس باكس محمد رمضان وعربياته، ودعوتين من دعوات أم صلاح، وصبر الزمالكاوية على الدوري اللي راح، ونفسى يا رب في شباب عمرو دياب، وفرفشة فيفي عبده حتى في الظروف الهباب، ويا رب ألماظ أحلام ولميس، وأشوف وائل كفوري جنبي عريس".



يذكر أن الدمية الشهيرة "أبلة فاهيتا"، تعود مرة أخرى لشاشات التلفزيون، بعد تعاونها الجديد مع شبكة قنوات نتفليكس التلفزيونية بمسلسل درامي اجتماعى ملىء بالإثارة.



لخصت أبلة فاهيتا، الدمية الشهيرة، عام 2019، في 60 ثانية، حيث ذكرت معظم الأحداث التي وقعت في مصر، رياضيا وفنيا واقتصاديا، بجمل مقتضبة على طريقتها المعروفة.