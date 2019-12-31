رجال في حياة كوكبة الشرق أم كلثوم





"الفجر الفني"



كما وقع في حبها شريف صبري باشا، شقيق الملكة نازلي، والذي حاول الزواج منها لكن عائلته رفضت هذه الزيجة بشدة مما جعله يتراجع عن قراره ويبتعد، إلا إنه حبه لها جعله يعود مرة أخرى ليطلب منها الزواج ولكن بشكل سري وهو ما رفضته.



ويعتبر أول حب في حياتها هو طبيب الأسنان والملحن "أحمد صبري، الذي جعلها تعيش لأو مرة مشاعر الأنوثة بداخلها ودفعها لارتداء الفساتين والتخلص من العقال الذي كان يشبهها بالرجال، وعندما تأكد من مشاعرها نحوه، طلب الزواج منها، لكن والدها رفض طلبه، لذلك شعر بالإهانة فانسحب من حياتها.



كما تزوجت أم كلثوم، من الملحن محمود شريف، بعد قصة حب طويلة لكنه لم يستمر سوي أسابيع، حيث طالبت

الطلاق منه بعدما فوجئت بأنه لا يزال محتفظًا بزوجته الأولى.



تفاجأ الجميع ، بزواج أم كلثوم، "من مصطفى أمين،" الذي ظن البعض أن علاقتها به توقفت عند حد الصداقة القوية، إلى أن أكدت الدكتور "رتيبة الحفني" زواجهما بعقد عرفي، لمدة 11 عاما، فبعد القبض على مصطفى أمين فى قضية التخابر الشهيرة فى ستينيات القرن الماضي، وذلك بعد تفتيش مكتبه فى صحيفة أخبار اليوم، والعثور على عقد الزواج، إلى جانب خطابات غرامية من «أم كلثوم»، ضمن أوراق مصطفى أمين التى صودرت من المكتب.



وكان ـخر الرجال في حياة كوكبة الشرق إم كلثوم، وهو الدكتور حسن الحفناوي، الذي كان يصغرها ب 17 عامًا‏، والذي تزوجت منه بشكل مفاجئ ربما لرغبتها في الاحتفاظ به كطبيب خاص طول الوقت، واستمر زواجها منه حتى وفاتها.













تعد أم كلثوم، أول مطربة عربية تقدم حفلات غنائية في جميع أنحاء العالم وتترك العائد المادي لصالح بلدها، لكي تساعد الجيش في وقت الحرب، كما أنها لقبت بسيدة مصر الأولى.أم كلثوم، رغم رحيلها عن عالمنا أكثر من 40 عامًا إلا أنها استطاعت أن تكون المطربة المفضلة لكل جيل، ومازالت أعمالها الغنائية تترد في كل الشوارع المصرية، فهي ساهمت في تطوير عالم الغناء في مصر والوطن العربي.كان في حياة أم كلثوم، العديد من الرجال الذي ساندتها كما أنها تزوجت أكثر من مرة والتي كانت أغلبها سرًا ومن شخصيات عامة في مصر.وترصد بوابةرجال في حياة أم كلثومتزوجت الفنانة أم كلثوم، أول مرة في حياتها من الشيخ عبد الرحيم، زوج صوري، لكي تتمكن من السفر للعراق لإحياء 4 حفلات هناك؛ حيث كان القانون يمنع سفر الفنانات غير المتزوجات إلى الخارج، والشيخ عبد الرحيم كان صديق والداها لذلك اضطرت لتلك الحيلة حتى تتمكن من السفر، واستمرت هذه الزيجة ثلاثة أسابيع وهي الفترة التي قضتها "أم كلثوم" خارج البلاد.كان الموسيقار محمد القصبجي، يعشق أم كلثوم، وتعتبر هي الحب الوحيد في حياته، فهو ظل دائما خلفها في كل حفلاتها علىكرسي خشبي وفي يده العود، فقد ارتضى أن يعيش صامتًا في حبه لا يرغب سوى في البقاء بجانبها، فهو لم يتحمل فراقها على الرغم من رفضها عددا من ألحانه.