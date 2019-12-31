Advertisements
Advertisements
Advertisements

رجال في حياة كوكبة الشرق أم كلثوم

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 03:02 ص
Advertisements
بوابة الفجر
أماني سلام
Advertisements

تعد أم كلثوم، أول مطربة عربية تقدم حفلات غنائية في جميع أنحاء العالم وتترك العائد المادي لصالح بلدها، لكي تساعد الجيش في وقت الحرب، كما أنها لقبت بسيدة مصر الأولى.

أم كلثوم، رغم رحيلها عن عالمنا أكثر من 40 عامًا إلا أنها استطاعت أن تكون المطربة المفضلة لكل جيل، ومازالت أعمالها الغنائية تترد في كل الشوارع المصرية، فهي ساهمت في تطوير عالم الغناء في مصر والوطن العربي.

كان في حياة أم كلثوم، العديد من الرجال الذي ساندتها كما أنها تزوجت أكثر من مرة والتي كانت أغلبها سرًا ومن شخصيات عامة في مصر.

وترصد بوابة "الفجر الفني" رجال في حياة أم كلثوم
تزوجت الفنانة أم كلثوم، أول مرة في حياتها من الشيخ عبد الرحيم، زوج صوري، لكي تتمكن من السفر للعراق لإحياء 4 حفلات هناك؛ حيث كان القانون يمنع سفر الفنانات غير المتزوجات إلى الخارج، والشيخ عبد الرحيم كان صديق والداها لذلك اضطرت لتلك الحيلة حتى تتمكن من السفر، واستمرت هذه الزيجة ثلاثة أسابيع وهي الفترة التي قضتها "أم كلثوم" خارج البلاد.

كان الموسيقار محمد القصبجي، يعشق أم كلثوم، وتعتبر هي الحب الوحيد في حياته، فهو ظل دائما خلفها في كل حفلاتها على
كرسي خشبي وفي يده العود، فقد ارتضى أن يعيش صامتًا في حبه لا يرغب سوى في البقاء بجانبها، فهو لم يتحمل فراقها على الرغم من رفضها عددا من ألحانه. 

كما وقع في حبها شريف صبري باشا، شقيق الملكة نازلي، والذي حاول الزواج منها لكن عائلته رفضت هذه الزيجة بشدة مما جعله يتراجع عن قراره ويبتعد، إلا إنه حبه لها جعله يعود مرة أخرى ليطلب منها الزواج ولكن بشكل سري وهو ما رفضته.

ويعتبر أول حب في حياتها هو طبيب الأسنان والملحن "أحمد صبري، الذي جعلها تعيش لأو مرة مشاعر الأنوثة بداخلها ودفعها لارتداء الفساتين والتخلص من العقال الذي كان يشبهها بالرجال، وعندما تأكد من مشاعرها نحوه، طلب الزواج منها، لكن والدها رفض طلبه، لذلك شعر بالإهانة فانسحب من حياتها.

كما تزوجت أم كلثوم، من الملحن محمود شريف، بعد قصة حب طويلة لكنه لم يستمر سوي أسابيع، حيث طالبت
الطلاق منه بعدما فوجئت بأنه لا يزال محتفظًا بزوجته الأولى.

تفاجأ الجميع ، بزواج أم كلثوم، "من مصطفى أمين،" الذي ظن البعض أن علاقتها به توقفت عند حد الصداقة القوية، إلى أن أكدت الدكتور "رتيبة الحفني" زواجهما بعقد عرفي، لمدة 11 عاما، فبعد القبض على مصطفى أمين فى قضية التخابر الشهيرة فى ستينيات القرن الماضي، وذلك بعد تفتيش مكتبه فى صحيفة أخبار اليوم، والعثور على عقد الزواج، إلى جانب خطابات غرامية من «أم كلثوم»، ضمن أوراق مصطفى أمين التى صودرت من المكتب.

وكان ـخر الرجال في حياة كوكبة الشرق إم كلثوم، وهو الدكتور حسن الحفناوي، الذي كان يصغرها ب 17 عامًا‏، والذي تزوجت منه بشكل مفاجئ ربما لرغبتها في الاحتفاظ به كطبيب خاص طول الوقت، واستمر زواجها منه حتى وفاتها.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

منوعات فن ام كلثوم الفجر الفني

أخبار تهمك

مفاجأة في ملف الراحلين عن ريال مدريد

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. قرارات مجلس إدارة الأهلي بعد اجتماع اليوم

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يرفض طلب الأهلي.. ويحسم الجدل بشأن الصفقة الثانية في يناير

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يوجه أول تحذير لـ"كهربا"

منذ حوالي 10 ساعة

مصدر بالأهلي.. الخطيب ينتظر قرار فايلر النهائي لخطف الصفقة المميزة

منذ حوالي 11 ساعة

مرتضي منصور يعلن عن مفاجأة لجماهير الزمالك (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

بعد فضيحة مباراة سموحة وخصم 3 نقاط.. أول قرار من الخطيب

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. صفقة تبادلية ضخمة بين ريال مدريد وتوتنهام بموافقة مورينيو

منذ حوالي 4 ساعات

عروض كارفور مصر | كتالوج تخفيضات Carrefour Market بمناسبة رأس السنة 2020 وخصومات كارفور بمناسبة الـ Christmas

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. رينيه فايلر يضحي بوليد أزارو (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

أخبار الزمالك اليوم الإثنين: نجم الفريق يُهدد بالرحيل.. موعد انطلاق قناة الزمالك.. توقيت مباراة الأبيض المقبلة

منذ حوالي 5 ساعات

اتحاد الكرة يصدم الأهلي ويقرر خصم 3 نقاط بسبب مباراة سموحة "مستند"

منذ حوالي 13 ساعة

اتحاد الكرة يستقر على الدولة المستضيفة لكأس السوبر بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

تغييرات اضطرارية في تشكيلة الأهلي أمام المقاصة

منذ حوالي 7 ساعات

تردد قناة الزمالك وموعد انطلاقها على القمر الصناعي "Nile sat"

منذ حوالي 6 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الإثنين: أول رسالة تحذيرية إلى كهربا.. انتظار قرار الخطيب لحسم الصفقة الكبري.. خصم 3 نقاط من الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

بعد زواج أحمد الفيشاوي للمرة السادسة.. تعرف علي أشهر الزيجات للفنانين

5 فنانين وفنانات جمعتهم قصص حب مع أزواجهم رغم فارق السن الكبير!

في ذكرى ميلاد ميرفت أمين.. صعيدية الأصل تزوجت من 7 رجال

طارق الشناوي يكتب: "ثومة والشريف".. زواج بلا وثيقة!

نجوم الزمن الجميل رفعوا شعار "امرأة واحدة لا تكفي".. أحدهم ارتبط بـ 3 و 4

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
06:51 م

بعد فضيحة مباراة سموحة وخصم 3 نقاط.. أول قرار من الخطيب

مصدر بالأهلي.. الخطيب ينتظر قرار فايلر النهائي لخطف الصفقة المميزة

05:13 م

عاجل.. الأهلي يوجه أول تحذير لـ"كهربا"

05:33 م

عروض كارفور مصر | كتالوج تخفيضات Carrefour Market بمناسبة رأس السنة 2020 وخصومات كارفور بمناسبة الـ Christmas

03:18 م

اتحاد الكرة يصدم الأهلي ويقرر خصم 3 نقاط بسبب مباراة سموحة "مستند"

02:53 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات بنات

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

DMCA.com Protection Status