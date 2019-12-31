عاجل.. أمريكا تصدر بيانا مهما بشأن قصف العراق

أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بيانا، كشفت فيه أنها سوف تتخذ إجراءات إضافية ضد "مليشيا كتائب حزب الله" في العراق.





وقالت الوزارة، إن قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية، قصفت 5 أهداف تابعة لحزب الله، بينها 2 في سوريا، و3 في العراق، مشددة على أنها سوف تتخذ إجراءات إضافية إذا دعت الحاجة للدفاع عن النفس.



