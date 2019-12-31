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موعد مباراة الاتحاد ضد الفتح في كأس خادم الحرمين الشريفين

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 02:07 ص
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الفتح
الفتح
أميرة فطيم
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يستضيف ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، مباراة نارية تجمع بين فريق الاتحاد ونظيره الفتح اليوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2020، ضمن منافسات دور 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وسيتواجه الفريقين للمرة الثانية في أقل من أسبوع، بعدما تعادلا إيجابيًا بهدف لمثله، في ختام الجولة الثالثة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

موعد مباراة الاتحاد ضد الفتح في كأس خادم الحرمين:-
من المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف بتوقيت السعودية، والساعة السادسة والنصف بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثالثة والنصف بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد الفتح في كأس خادم الحرمين:-
وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ،KSA Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين.

مشوار الفريقين في كأس الملك:-
بدأ الاتحاد البطولة بتحقيقه فوزا ساحقا على فريق الرياض بأربعة أهداف دون رد، ثم فوزه على الصفا بالأربعة أهداف مقابل هدف.

كما حقق الفتح فازا ثمينا على فريق الانتصار برباعية نظيفة في بداية مشواره في البطولة، ثم فاز على نظيره نجران بثلاثة أهدافٍ مقابل هدف، ضمن منافسات دور ال32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

تاريخ المواجهات بين الفريقين:-

واجه الاتحاد نظيره الفتح في 29 مواجهة في مختلف المسابقات، فاز العميد في 10 مواجهات، مقابل 7 هزائم، فيما تعادلا في 8 لقاءات.

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