عاجل| الحكومة تزف بشرى سارة تسعد ملايين المصريين.. والتنفيذ غدا

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الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 02:03 ص
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أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر يناير 2020، في موعد مبكر، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وتبدأ الوزارة صرف جميع المعاشات اعتبارًا من غدًا الأربعاء، الموافق 1 يناير 2020، حيث سيتم فتح أبواب جميع المناطق التأمينية ومنافذ الصرف، والتأكيد على عدم انصراف العاملين حتى حصول آخر مواطن، كما سيتم تزويد ماكينات الصراف الآلى التابعة للهيئة ومكاتب البريد، وكذلك البنوك بالأموال اللازمة لصرف المعاشات.

وشكلت نيفين القباج، وزيرة التضامن، غرفة عمليات لمتابعة سرعه الأداء لمتابعة صرف المعاشات وتذليل جميع العقبات أمام أصحاب المعاشات.

يُذكر أن الوزارة كانت قد قررت صرف المعاشات في أول الشهر بدلا من يوم العاشر،  تيسيرًا على أصحاب المعاشات ولقضاء مستلزمات السنة الجديدة، واحتفالا بأعياد الميلاد المجيد.
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الكلمات المفتاحية

صرف المعاشات المعاشات الحكومة اخبار

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