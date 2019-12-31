جوميز لـ"الفجر الرياضي": مستمر مع الهلال ولن أرحل.. وهدفي التتويج بالدوري السعودي

كشف النجم الفرنسي المخضرم بافتيمبي جوميز مهاجم الهلال السعودي عن مصيره مع الزعيم خلال الفترة المقبلة.





وقاد جوميز الهلال لتحقيق فوز عريض على العدالة بسبعة أهداف دون رد، في المواجهة المؤجلة من الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين، والتي أقيمت مساء أمس الإثنين على ملعب جامعة الملك سعود.





وقال جوميز في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي": "أعشق الهلال وجمهوره وأسعى لزيادة أهدافي معه في الفترة القادمة".





وعن مستقبله مع الزعيم، تابع النجم الفرنسي: "مستمر مع الهلال حتى التتويج بالدوري السعودي هذا الموسم ولن أرحل عنه في فترة الانتقالات الشتوية".





وبثلاثية الفرنسي في شباك العدالة، بات جوميز في المركز الثاني بجدول ترتيب الهدافين في دوري الأمير محمد بن سلمان برصيد 9 أهداف بفارق هدف واحد عن المغربي عبد الرازق حمد الله مهاجم النصر.



