محمود حجازي لـ"الفجر الفني": سعيد بتكريمي من التلفزيون المصري.. وأتمنى تجسيد هذه الشخصية

*أتمنى تجسيد شخصية طارق بن زياد

*زوجتي "أسما" هي نصفي الثاني وأقرب أصدقائي في الوسط الفني

*من يحب بصدق يحاول إسعاد الطرف الآخر بشتى الطرق

*هذه أمنيتي في 2020



- بداية نهنئك بالتكريم من قنوات النايل دراما، وماذا تعني لك هذه الجائزة؟

التكريم من جانب التلفزيون المصري شئ مشرف بالنسبة لي، وهو دافع للفنان يحمله مسؤولية أكبر ليحاول الاجتهاد والتطوير من نفسه دائمًا، وأيضًا يجعله يشعر بقيمته، ومن وجهة نظري أنها أشياء بسيطة جدًا، لكنها تعطي طاقة للأمام.



- من قام بترشيحك لمسلسل "الأخ الكبير"؟

تم ترشيحي من قبل المخرج إسماعيل فاروق، وسُررت بذلك الترشيح لأنني أحبه كثيرًا على المستويين العملي والإنساني مُشيرًا إلى أنه من أقرب الأشخاص في حياته.



- وما الذي جذبك للانضمام للمسلسل؟

الدور جديد عليّ، ولم أقم بأدائه من قبل إضافة إلى أن الورق مكتوب بشكل جيد، والمسلسل يعد التعاون الأول بيني وبين السينارست أحمد عبد الفتاح والمخرج إسماعيل فاروق والفنان محمد رجب ومدير التصوير محمد عزمي، ومن هنا رأيتها تجربة قوية تستحق الانجذاب لها.



- ما الدور الذي تُريد تجسيده في الفترة المقبلة؟

كلما كان الدور مختلف، ولم أقم بأدائه من قبل أسعي جاهدًا لتجسيده،وعلى المستوى الشخصي أتمنى تقديم شخصية تاريخية للقائد طارق بن زياد، لأنه من أشهر القادة العسكريين المسلمين، وسُمّي جبل طارق نسبة إليه كما أنه قام بفتح الأندلس وكان يتصف بالوفاء.



- هل هناك عملًا آخر ستشارك فيه غير "الأخ الكبير"؟

أقوم حاليًا بتصوير مشاهدي في مسلسل "اطمني"، وهو مسلسل سيعرض خلال الفترة المقبلة على إحدى المنصات الإلكترونية، وينتمي للدراما الطويلة ذات الـ 60 حلقة وهو من تأليف أحمد صبحي ويشارك فى بطولته كل من أحمد حاتم ويسرا اللوزي وأنوشكا وسامح الصريطي وأحمد فؤاد سليم وشيرين وهو من إخراج أحمد يسرى.



- ما الأعمال الفنية الأقرب إلى قلبك؟

لا يوجد عملًا محددًا، فكل الأعمال التي قمت بأدائها أحبها كثيرًا وقريبة جدًا إلى قلبي وسعيد بها للغاية.



- ما أبرز ردود الأفعال التي تلقيتها بعد مشاركتك في "نصيبي وقسمتك"؟

أشعر بسعادة كبيرة لمشاركتي في حكاية "ما تيجى يا مليجى"، ضمن مسلسل "نصيبى وقسمتك 3"، ومن أبرز ردود الأفعال أحد الجماهير قال لي: "استطعت أن تجعلنا نحبك ونكرهك في نفس الوقت".



- من هم أقرب الأصدقاء لك في الوسط الفني؟

زوجتي أسما شريف منير لأنها نصفي الثاني ومن أقرب أصدقائي أيضًا.



- كيف دعمتها بعد أزمتها الأخيرة لوصفها للشيخ الشعراوي بالمتطرف؟

لا أسميها أزمة فالإنسان دائمًا يتعرض لمواقف لكي يتعلم منها،مُضيفًا :" في الأول والآخر أنا جمبها وهدعمها دائمًا لأنها نصفي الثاني".



- بالعودة للماضي.. كانت هناك انتقادات لشخصيتك في مسلسل "أبو العروسة" كونها تتضمن مشاعر مبالغة فما ردك؟

من وجهة نظري أن الشخصية لم تكن مبالغًا فيها؛ ونظرًا لافتقاد الأشخاص لمفاهيم الرومانسية الحقيقة خُيل لبعضهم أن الشخصية مُبالغًا فيها، والإنسان عندما يقع في الحب يحاول إسعاد الطرف الآخر بشتي الطرق، مُضيفًا : "السوشيال ميديا بتحب تعمل أي حوار وخلاص عشان يكون في نقد ونحس بقيمة التعبير".



- هل هناك تحضيرات لجزء ثالث من المسلسل؟

لا توجد لدي معلومات، ولم أسمع عن هذا الكلام من قبل ولم يحدثني أحد بشكل رسمي، ولكنني أتمني تقديم جزءًا ثالثًا مثلما يرغب الجمهور.



- ماذا عن دورك في مسلسل" شديد الخطورة"؟

رشحني له المخرج حسام علي، وقد عملت معه من قبل في مسلسل "الرحلة"، وسررت كثيرًا بذلك الترشيح، وأجسد خلال المسلسل دور شاب يُدعى "مازن" يعمل موظف "it" وهو صاحب جدع يقف بجوار صديقه مالك الذي يجسد دوره الفنان أحمد العوضي، ويعمل على حل جميع مشاكله.



- هل تشعر بالقلق نتيجة عرض المسلسل على منصة إلكترونية؟

لا؛ لأن كل عملٍ له متابعيه ومحبيه وكلما كان الإنتاج جديدًا والقنوات والمحطات جديدة، فهذا في صالح المشاهد.



- ما أمنيتك لعام 2020؟

أن يسود الخير والسلام للعالم كله.

















هو فنان استطاع اثبات موهبته بجدارة أمام الجميع حتى نال إشادة الجمهور والنقاد نظرًا لتألقه وأدائه المتميزان وحضوره اللافت إلى أن أصبح ينافس كبار النجوم، وربما نشاهده قريبًا في البطولة المطلقة و بالفعل هو مؤهل لتلك الخطوة، إنه الفنان محمود حجازي.وفتح محمود حجازي قلبه لـ"الفجر الفني" وتحدث في الكثير من أموره الفنية والشخصية وكان لنا معه هذا الحوار..