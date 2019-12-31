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بيرنلي ضد أستون فيلا.. التشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 01:19 ص
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أستون فيلا
أستون فيلا
محمد جمال
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يستضيف ملعب تيرف مور مباراة قوية ضمن مباريات الجولة ال 21 من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج، تجمع بين فريق بيرنلي صاحب الأرض والجمهور ونظيره أستون فيلا، فى لقاء سيقوده الحكم مايكل أوليفير، فى لقاء قوي يسعي فيه الغريقن لتحسين ترتيبهم بجدول الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة بيرنلي وأستون فيلا بالدوري الإنجليزي

يحل فريق أستون فيلا ضيف ثقيل على فريق بيرنلى ضمن مباريات الجولة ال 21 من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج، فى تمام الساعة الثانية ونصف بتوقيت القاهرة والثالثة ونصف بتوقيت السعودية والرابعة ونصف بتوقيت الإمارات والواحدة ونصف بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة بيرنلي وأستون فيلا بالدوري الإنجليزي

يلتقي فريقي أستون فيلا ضد بيرنلى ضمن مباريات الجولة ال 21 من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج، فى تمام الساعة الثانية ونصف بتوقيت القاهرة والثالثة ونصف بتوقيت السعودية والرابعة ونصف بتوقيت الإمارات والواحدة ونصف بتوقيت جرينتش وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 1 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي البريميرليج.

التشكيل المتوقع لفريق أستون فيلا أمام بيرنلى

حراسة المرمى : توم هيتون
خط الدفاع : أحمد المحمدي، كونسا، هاوس، تارجت
خط الوسط: لانزبري، دوجلاس، هوريهان
خط الهجوم : جوتا، موراييس، جريليش

بينما تشكيل بيرنلي المتوقع كالأتي :

حراسة المرمى : بوبي
خط الدفاع : باردسلي، تاركوفسكي، بن مي، تايلور
خط الوسط : هندريك، ويستوود، كورك، ماكنيل
خط الهجوم : وود، بارنس

ويحتل فريق بيرنلي المركز الثالث عشر برصيد 24 نقطة وكان الفريق قد خسر أمام مانشستر يونايتد المباراة السابقة بينما فريق أستون فيلا فى المركز الثامن عشر برصيد 18 نقطة.
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