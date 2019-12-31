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"جوجل" يحتفل بـ"رأس السنة" الميلادية

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 01:20 ص
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جوجل يحتفل برأس السنة
جوجل يحتفل برأس السنة
الفجر
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احتفل محرك البحث الشهير "جوجل"، بـ"رأس السنة" الميلادية، والتي توافق اليوم الثلاثاء، 2019/12/31.

ووضع محرك البحث الشهير صورة تعبر عن الاحتفال بهذه المناسبة التي يحتفل بها ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم.

الجدير بالذكر أن ليلة رأس السنة الميلادية هي ليلة 31 ديسمبر من نهاية العام هي أخر يوم في السنة الميلادية في التقويم الغريغوري، واليوم الذي يليه هو يوم رأس السنة.

ويستعد المصريون للاحتفال بهذه المناسبة، حيث يتبادلون رسائل الود والتهنئة.
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