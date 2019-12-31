"صاصا نفسه في الهنا والسعادة يعوم".. هكذا ودع صلاح عبد الله ٢٠١٩





ونشر صلاح مقطع فيديو جديد له، قال خلاله :"عندي إيمان أكيد إن العام الجديد هيكون آخر حلاوة وبإذن الله سعيد".



وعلق صلاح على الفيديو قائلاً: "‏يا آخر يوم في السنة قول لأول يوم صاصا نفسه في الهنا والسعادة يعوم، أنا وحبايبي يارب وكل الطيبين، قولوا آمين".



مشاركة صلاح عبد الله في "اتنين فى الصندوق"

الجدير بالذكر أن، صلاح ينتظر حاليًا عرض مسلسله الجديد" اتنين في الصندوق"، المسلسل تدورأحداثه فى 30 حلقة، ويناقش المسلسل حياة عمال النظافة، وما يتعرضون له من اهمال من قبل المجتمع، والمسلسل بطولة صلاح عبد الله،أوس أوس،حمدي الميرغني، بيومي فؤاد،نهى عابدين، هايدى رفعت،رحاب الجمل،أحمد عبد الله محمود، انتصار،من تأليف لؤى السيد، وإخراج محمد مصطفى.













ودع الفنان صلاح عبد الله عام ٢٠١٩ بطريقة كوميدية كعادته، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".