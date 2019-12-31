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هاري كين يقود التشكيل المتوقع لـ "توتنهام ضد ساوثهامبتون" فى الدوري الإنجليزي

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 12:56 ص
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هاري كين
هاري كين
محمد جمال
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يستضيف ملعب سانت ماري معقل الساوث مباراة منتظرة وقوية تجمع بين فريق ساوثهامبتون صاحب الأرض والجمهور ونظيره توتنهام هوتسيبير ضمن مباريات الجولة ال 21 من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج، فى لقاء سيقوده الحكم مايك دين، ويسعي السبيرز للعودة لطريق الإنتصارات بينما يسعي فريق ساوثهامبتون لتحقيق نتيجة إيجابية لتحسبن موقعهم بجدول الدوري.

موعد مباراة توتنهام هوتسيبير وساوثهامبتون

يحل فريق توتنهام هوتسيبير ضيف ثقيل على نظيره ساوثهامبتون ضمن مباريات الجولة ال 21 من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج، فى تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة مساءا بتوقيت السعودية والسابعة مساءا بتوقيت الإمارات والرابعة عصرا بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام هوتسيبير وساوثهامبتون

يلتقي فريقي ساوثهامبتون وتوتنهام ضمن مباريات الجولة ال 21 من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج، فى تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة مساءا بتوقيت السعودية والسابعة مساءا بتوقيت الإمارات والرابعة عصرا بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 2 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي البريميرليج.

التشكيل المتوقع لفريق توتنهام هوتسيبير أمام ساوثهامبتون

حراسة المرمى : جازانيجا
خط الدفاع : اورييه، الديرفيلد، فيرتونخين،، فويث
خط الوسط : ندومبيلي، سيلسو
خط الوسط المهاجم : إيريكسن، الي، لوكاس مورا
خط الهجوم : هاري كين

تشكيل ساوثهامبتون المتوقع كالأتي :

حراسة المرمى : أليكس مكارثي.
خط الدفاع : سيدريك سواريس – جاك ستيفانز – يان بيدناريك – ريان بيرتراند.
خط الوسط : جيكس وارد _ أرمسترونج _ريدموند _هويبرج
خط الهجوم : شاين لونج – داني إنجز.

ويحتل توت توتنهام هوتسيبير المركز السادس برصيد 30 نقطة بعد التعادل الأخير الجولة السابقة أمام نورويتش سيتى بهدفين لمثلهما بينما فريق ساوثهامبتون فى المركز الخامس عشر برصيد 22 نقطة وكان الساوث قد تعادل أمام كريستال بالاس بهدف لكل فريق المباراة السابقة.
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