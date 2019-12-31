Advertisements
Advertisements
Advertisements

خبيرة أبراج تكشف وضع مصر في 2020

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 01:32 ص
Advertisements
بسنت يوسف خبيرة التارو
بسنت يوسف خبيرة التارو
هدى عبدالرازق
Advertisements
قالت بسنت يوسف، المتخصصة في علم الأبراج والتارو، إن عام 2020 سيكون هام لمصر، وفترة تحول، وسيكون بها مسئوليات كبيرة، وستستطيع مصر تحملها، وتتواكب معها.

وأشارت "بسنت"، خلال حوارها مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أن النصف الأول من العام سيكون أفضل من النصف الثاني، مضيفة: "مهما حصل هتفضل مصر مستقرة وتمام".

وأضافت: "ممكن حاجة تحصل بس زي ما هتبتدي زي ما هتخلص.. زوبعة في فنجان"، لافتة إلى أن الكلام عن الحرب سيظل قائم في 2020، ولكن فعليا مصر لن تحارب، مؤكدة أن الضغوط في عام 2020 لن تكون بسبب الظروف الاقتصادية، ولكن بسبب مؤثرات خارجية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

تارو أخبار أبراج 2020

أخبار تهمك

تغييرات اضطرارية في تشكيلة الأهلي أمام المقاصة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. صفقة تبادلية ضخمة بين ريال مدريد وتوتنهام بموافقة مورينيو

منذ ساعتين و 44 دقيقة

تردد قناة الزمالك وموعد انطلاقها على القمر الصناعي "Nile sat"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يوجه أول تحذير لـ"كهربا"

منذ حوالي 9 ساعات

أخبار الزمالك اليوم الإثنين: نجم الفريق يُهدد بالرحيل.. موعد انطلاق قناة الزمالك.. توقيت مباراة الأبيض المقبلة

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة في ملف الراحلين عن ريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

اتحاد الكرة يستقر على الدولة المستضيفة لكأس السوبر بين الأهلي والزمالك

منذ أقل من ساعتين

اتحاد الكرة يصدم الأهلي ويقرر خصم 3 نقاط بسبب مباراة سموحة "مستند"

منذ حوالي 11 ساعة

أخبار الأهلي اليوم الإثنين: أول رسالة تحذيرية إلى كهربا.. انتظار قرار الخطيب لحسم الصفقة الكبري.. خصم 3 نقاط من الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مصدر بالأهلي.. الخطيب ينتظر قرار فايلر النهائي لخطف الصفقة المميزة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. قرارات مجلس إدارة الأهلي بعد اجتماع اليوم

منذ حوالي 3 ساعات

بعد فضيحة مباراة سموحة وخصم 3 نقاط.. أول قرار من الخطيب

منذ حوالي 7 ساعات

فايلر يرفض طلب الأهلي.. ويحسم الجدل بشأن الصفقة الثانية في يناير

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رينيه فايلر يضحي بوليد أزارو (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

مرتضي منصور يعلن عن مفاجأة لجماهير الزمالك (فيديو)

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عروض كارفور مصر | كتالوج تخفيضات Carrefour Market بمناسبة رأس السنة 2020 وخصومات كارفور بمناسبة الـ Christmas

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

خبيرة أبراج عن الأوضاع خلال 2019: "مستقرة.. والمصريون هيتفرجوا"

تعرف على أكثر الأبراج حظًا في 2019

خبيرة أبراج تصدم عمرو أديب حول بطل الدوري.. والإعلامي يعلق (فيديو)

خبيرة أبراج: مفاجأة تنتظر أمير قطر في 2019 (فيديو)

خبيرة أبراج تكشف سرًا عن عمر دياب.. وهذا سيحدث له في 2019

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
06:51 م

بعد فضيحة مباراة سموحة وخصم 3 نقاط.. أول قرار من الخطيب

مصدر بالأهلي.. الخطيب ينتظر قرار فايلر النهائي لخطف الصفقة المميزة

05:13 م

عاجل.. الأهلي يوجه أول تحذير لـ"كهربا"

05:33 م

عروض كارفور مصر | كتالوج تخفيضات Carrefour Market بمناسبة رأس السنة 2020 وخصومات كارفور بمناسبة الـ Christmas

03:18 م

عاجل.. قرارات مجلس إدارة الأهلي بعد اجتماع اليوم

11:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات بنات

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

DMCA.com Protection Status