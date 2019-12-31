خبيرة أبراج تكشف وضع مصر في 2020



وأشارت "بسنت"، خلال حوارها مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أن النصف الأول من العام سيكون أفضل من النصف الثاني، مضيفة: "مهما حصل هتفضل مصر مستقرة وتمام".



وأضافت: "ممكن حاجة تحصل بس زي ما هتبتدي زي ما هتخلص.. زوبعة في فنجان"، لافتة إلى أن الكلام عن الحرب سيظل قائم في 2020، ولكن فعليا مصر لن تحارب، مؤكدة أن الضغوط في عام 2020 لن تكون بسبب الظروف الاقتصادية، ولكن بسبب مؤثرات خارجية.



قالت بسنت يوسف، المتخصصة في علم الأبراج والتارو، إن عام 2020 سيكون هام لمصر، وفترة تحول، وسيكون بها مسئوليات كبيرة، وستستطيع مصر تحملها، وتتواكب معها.