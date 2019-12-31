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المحكمة تخفف عقوبة جدة الضحية "جنة" في تعذيب شقيقتها "أماني"

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 07:57 ص
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الضحية
الضحية
محمد كشك
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قررت محكمة جنح مستأنف شربين في محافظة الدقهلية تخفيف عقوبة الجدة "صفاء"، المتهمة بتعذيب الطفلة أماني، شقيقة الطفلة "جنة"، ضحية التعذيب على يدها من الحبس ثلاث سنوات مع الشغل إلى سنة واحدة.

وكان أشرف يس، ومحمد إبراهيم شحاتة محاميا المجني عليها "الطفلة أماني، طالبا بتوقيع أقصى عقوبة في قضية الجنح، ووقف الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لأن هذه القضية تمثل جناية شروع في قتل، واحتياطيا بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمة لارتكابها جريمة الضرب والجرح في ظرفيها المشددين.

يشار أن هيئة الدفاع عن الطفلة أماني شقيقة الطفلة جنة، كانا إدعيا بالحق المدنى وطالبا بتعديل الوصف للقضية من ضرب أفضى إلى موت لشروع في قتل وتحويل القضية لمحكمة الجنايات وتوقيع أقصى عقوبة على المتهمة بتهمة تعذيبها للطفلة المتكرر.

وكانت محكمة جنح شربين في محافظة الدقهلية، نظرت قضية الطفلة أماني، شقيقة جنة ضحية التعذيب على يد جدتها، والمقيدة برقم 15098 لسنة 2019 جنح شربين، بتهمة تعذيب الطفلة وضربها واحداث اصابات بها وتعريض حياتها للخطر.

تفاصيل التقرير الطبي
وكان التقرير الطبي للطفلة أماني كشف عن عدم تعرضها للاغتصاب، وأن غشاء البكارة سليم، ولم تتهم الطفلة أي شخص من أخوالها وجدها، وكان الأب اتهم أسرة طليقته بتعذيب نجلته أمانى البالغة من العمر 6 سنوات، بعد مصرع الطفلة جنة متأثرة بآثار تعذيبها وبتر ساقها داخل مستشفى المنصورة الدولي.

وبدأت الواقعة بتوجيه الأب والد الطفلتين جنة وأمانى الاتهام لوالدتهن أسماء 20 عاما، وجدتها وأشقائها محمد 19 عاما، وسمير 15 عاما، ورضا 14 سنة ووالدهم البالغ من العمر 42 سنة، بتعذيب نجلتيه تعذيبا وحشيا بالحرق في أنحاء متفرقة بالجسد والأعضاء التناسلية، مدعين أنه عقاب على التبول اللاارادى.

وعلى الفور كلف اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية اللواء سيد سلطان مدير مباحث الدقهلية، بتكثيف الجهود في قضية الطفلة جنة وشقيقتها ضحيتي التعذيب على يد جدتهما وذلك عقب استقبال مستشفى شربين العام الطفلة "جنة محمد سمير حافظ" 5 سنوات ومقيمة بساط كريم الدين التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية مصابة بكدمات وحروق وآثار كى نارية بأماكن متفرقة بالجسم، وتورم بالأطراف وتم تحويلها إلى مستشفى المنصورة الدولى.

التحريات تكشف التفاصيل
بتكثيف التحريات التي أجراها الرائد محمد الأرضى رئيس مباحث مركز شربين وسؤال جد الطفلة لوالدها "سمير ح ع" 55 سنة "كفيف" ومقيم كريم بساط الدين اتهم جدة الطفلة لوالدتها "صفاء ع ع" 41 سنة ربة منزل ومقيمة ذات العنوان بإحداث إصابة الطفلة بواسطة تسخين آلة حادة وكيها بأعضائها التناسلية معاقبة لها على تبولها لا إراديا.

وكشفت التحريات أن والدة الطفلتين "جنة وأمانى" كفيفة ووالدها من ذوى الاحتياجات الخاصة، وانتهت العلاقة الزوجية بينهما بالطلاق، واستمرت الخلافات على رعاية الطفلتين، وتمكن المقدم محمد الأرضى رئيس مباحث شربين والرائد أحمد عاطف رئيس وحدة تنفيذ أحكام مركز شرطة شربين، من ضبط والدة الطفلين ووالدها وأشقائها للعرض على النيابة فيما نسب إليهم من اتهامات بتعذيب الطفلتين.

ضبط المتهمة.. وتوقيع الكشف الطبي على الضحية
وتمكن ضباط مباحث شربين من ضبط المتهمة "جدة الطفلتين لوالدتهما وتحرر المحضر رقم 14167 لسنة 2019 جنح مركز شرطة شربين، وبالعرض على النباية العامة قررت حبس الجدة 15 يوما على ذمة التحقيقات وضبط باقى أفراد الأسرة من الأم وأشقائها ووالدها، وعقب توقيع الكشف الطبي على الطفلة والاستماع لأقوالها أمام النيابة لم توجه أي اتهام للام وأشقائها وجدها ولكن كان الاتهام موجها للجدة التي استمر حبسها على ذمة القضية، وإخلاء سبيل الأم والأشقاء والاب لعدم توجيه أي اتهام لهم ليظل الاتهام موجها للجدة للأم فقط بارتكاب جريمة التعذيب.
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الطفلة جنة الطفلة أماني الإثار

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