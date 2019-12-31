خبيرة التارو تزف خبر سار لجميع الأبراج في 2020



وأشارت "بسنت"، خلال حوارها مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن كل الناس لديهم فرص العام الجديد، لافتة إلى أنه كل يومين ونصف يوم هناك فرص جديدة، ولكن الحظوظ نسبية.



وأضافت: "السنادي مفيش دلع، ولا طبطبة، ولا جبر خواطر، ومفيش معلش، ولا فهلوة، اللي مش هيشتغل بجد في 2020 سوف يحاسب"، لافتة إلى أن عام 2020 سيشهد بعض التقلبات ولكن في إطار عام من الاستقرار.



قالت بسنت يوسف، المتخصصة في علم الأبراج والتارو، إن عام 2020 عام الفرص الذهبية لكل الأبراج، حيث أن كوكب الحظ موجود في مكان واقعي، وعملي.