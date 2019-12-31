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وزير السياحة عن تطوير منطقة الأهرامات: "مش هنطرد أهالينا"

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 06:47 ص
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خالد العناني
خالد العناني
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إنه اجتمع أمس مع محافظ البنك المركزي ورئيس اتحاد الغرف السياحية، حيث تم الاتفاق على خطوات تنفيذية لدعم قطاع السياحة بحد أدنى 50 مليار جنيه، بفائدة مخفضة.

وأشار "العناني"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أنه عرض المشكلات التي تواجه الاستثمار في السياحة على الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وجه بتذليل أي عقبات، مضيفا: "سنقف بجانب القطاع الخاص".

وعن تطوير منطقة الأهرامات، عقب وزير السياحة والآثار: "مش هنطرد أهالينا اللي شغالين هناك، سننظم العمل فقط، وسنضع قواعد، من سيلتزم بها أهلا به، ومن لن يلتزم لن يكون له مكان".
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الكلمات المفتاحية

وزير السياحة والآثار تطوير الأهرامات الإثار

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