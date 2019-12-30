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دراسات علمية: مصففو الشعر الأكثر عرضة لالتهابات الجلد

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 11:27 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أفادت إحدى الدراسات العلمية، بأن "مصففي الشعر قد يصابون بتلف في الجلد بسبب مادة تدخل في صناعة الصبغات، حتى وإن لم يعانوا من التهابات أو حكة بسبب التعرض لهذه المادة ،ويشار إلى أن مادة "بارا - فينيلين ديامين" الكيميائية (مادة قوية تثير الحساسية وهي مستخدمة في صبغات الشعر)، ومن المعروف أنها تسبب التهاب الجلد التماسي التحسسي.

واختبر الباحثون في الدراسة تأثير التعرض لهذه المادة على نشاط جينات معروفها بدورها في التهاب الجلد وتنشط في البشرة المتضررة، وفحصوا نشاط الجينات في خلايا الجلد بعد التعرض للمادة لدى سبعة مصففين للشعر لم تظهر لديهم أعراض تهيج بالجلد تشير إلى تحسسهم منها، ولدى أربعة أشخاص يعانون تهيجا بسيطا بالجلد بسبب حساسيتهم للمادة، وخمسة لديهم أعراض تحسس شديدة.

ووجد الباحثون أن حتى مصففي الشعر الذين لم تظهر لديهم أعراض حساسية واضحة من مادة "بارا - فينيلين ديامين" شهدوا تغيرا في نشاط الجينات بجلدهم، يشير إلى أنه قد يتأذى من المادة حتى وإن لم تظهر أعراض تحسس مثل الحكة.

وتوصلوا أيضا إلى أن هذه المادة قد تسبب ردود فعل تحسسية لدى من يصبغون شعرهم بانتظام، خاصة إذا كانوا يستخدمون الألوان الداكنة.

وتطلب صالونات تجميل كثيرة من عملائها إجراء اختبار على الجلد لمعرفة ما إذا كانوا يتحسسون من الصبغة قبل تلوين شعرهم، لكن هذا يؤدي أحيانا لأن يصبحوا أكثر حساسية للمادة الكيميائية ويصابون بحكة عند صبغ شعرهم مرة ثانية.

وأشار الباحثون إلى أن المصورين الذين يقومون بتظهير الأفلام والأشخاص، الذين يرسمون وشوما مؤقتة سوداء أو وشوما بالحناء قد يتعرضون أيضا للمادة ويصابون برد فعل تحسسي نتيجة لذلك.

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الكلمات المفتاحية

دراسات علمية الشعر التهابات الجلد

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