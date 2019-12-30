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عاجل.. قرارات مجلس إدارة الأهلي بعد اجتماع اليوم

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 11:18 م
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محمود الخطيب
محمود الخطيب
علي نبوي
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عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعًا مساء اليوم، الإثنين، بفرع النادي بالشيخ زايد، وبعد التصديق على محضر الجلسة السابقة اتخذ المجلس القرارات التالية:

 

- اعتماد سفر حمدي فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إلى ألمانيا خلال الفترة من 17 يناير إلى 15 فبراير المقبل، برفقة الدكتور عبد المجيد إبراهيم، أخصائي العلاج الطبيعي، وذلك لاستكمال برنامجه العلاجي.

 

- اعتماد قرار سفر محمد محمود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، لاستكمال العلاج في ألمانيا خلال الفترة من 5 يناير إلى 3 فبراير المقبل.

 

- اعتماد التعاقد مع اللاعب التونسي إسكندر زايد، لتدعيم الفريق الأول لكرة اليد بالنادي لمدة 4 مواسم.

 

- الموافقة على التعاقد مع عمرو علاء زهران، لاعب كرة السلة تحت ٢٠ سنة بالنادي، لمدة 4 مواسم.

 

- الموافقة على تدعيم لاعبي الأهلي المشاركين في بطولة إنجلترا الدولية للإسكواش ناشئين وناشئات.

 

- اعتماد عروض العضويات المجمعة للمؤسسات والهيئات والبنوك بأقساط أكثر تيسيرًا وبفائدة أقل خلال الفترة الحالية وحتى 31 مارس، قبل زيادة العضويات اعتبارًا من أول أبريل المقبل، حيث ترتفع العضوية العامة من 500 ألف إلى 750 ألف جنيه، وزيادة العضوية بفرع الشيخ زايد من 175 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه، وزيادة العضويات بفرع التجمع من 200 إلى 250 ألف جنيه.

 

- تعيين السيدة عبير صالح في منصب مستشار التأمين لمجلس الإدارة، لما لها من خبرات في هذا المجال، ونظرا للحاجة إلى إجراء تطوير في منظومة التأمين بالنادي.

 

- الموافقة على تجديد التعاقد مع الكابتن عمرو الهمشري مدير جهاز التنس.

 

- الموافقة على إقامة معسكر إعداد للفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالسعودية، تتخلله عدة مباريات مع نادي الوحدة السعودي في الفترة من 8 إلى 15 فبراير المقبل، استعدادًا للمشاركة في البطولة العربية، التي تنطلق في مصر، اعتبارًا من يوم 18 فبراير المقبل.

 

- السماح باحتراف محمود فتحي مصطفى كامل، لاعب تنس الطاولة، في نادي «تي آي سي» الألماني لموسم 2019-2020، لزيادة الاحتكاك.

 

- اعتماد تأهيل حمام السباحة بالشيخ زايد، ليصبح مطابقًا للمواصفات مع تكليف المدير التنفيذي والمدير المالي والشؤون القانونية والمستشار الهندسي بمتابعة أعمال التطوير مع الشركة المنفذة واستشاري المشروع والجهة الإدارية، لتدارك بعض المواصفات وإعداد دراسة وافية ورفع تقرير مفصل لمجلس الإدارة.

 

- تكليف لجنة مشكلة من طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، والعميد محمد مرجان، المدير التنفيذي، ومحمد الصبان، مستشار المجلس لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، وكمال محسن، مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات، وأمير توفيق، مدير إدارة التسويق، للبدء في إعداد دراسة كاملة وتصور لمشروع استثمار وتطوير كارنيهات العضوية بالنادي، بما يلائم التطور الإنشائي ويدر موارد للنادي ويعود بالنفع على الأعضاء.

 

- الموافقة على تعيين محمد سيد عبده الوحش، مديرًا لـ«الجيم» بفرع النادي بالشيخ زايد، للاستفادة بخبراته في هذا المجال.

 

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محمود الخطيب قرارات الاهلي رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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