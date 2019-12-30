"أولادنا" تنظم ورش عمل لتعليم الأطفال المكفوفين الرسم والتصوير

تنظم مؤسسة أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة، بالتعاون مع مؤسسة اليابان لتبادل الثقافات -مكتب القاهرة-، عددا من ورش العمل لتعليم الأطفال المكفوفين الرسم والتصوير، وذلك يوم 2 فبراير 2020، بقاعة صلاح طاهر بدار الأوبرا المصرية.



يأتي ذلك في إطار التعاون المثمر بين مؤسسة أولادنا ومؤسسة اليابان لتبادل الثقافات، حيث تستضيف الأخيرة الفنانة اليابانية ساتولي خبيرة تعليم المكفوفين للرسم والتصوير حول العالم، في الفترة من 1 إلى 5 فبراير المقبل بالقاهرة.



من جانبها أكدت سهير عبد القادر مؤسس ورئيس ملتقى أولادنا لفنون ذوى القدرات الخاصة، أن الفنانة اليابانية ساتولي، سوف تلتقي بعدد من أطفال مؤسسة "أولادنا"، لتعليمهم كيفية الرسم والتصوير باستخدام الألوان البارزة، وذلك في إطار خطط المؤسسة لدعم ودمج الأطفال المكفوفين في المجتمع، واكتشاف وتنمية مواهبهم الفنية.



وأضافت عبد القادر ان مؤسسة "أولادنا"، تضع نصب أعينها توفير كافة الفعاليات التي يمكن من خلالها كشف الإمكانيات الهائلة لدى الأطفال ذوي القدرات الخاصة في كل مكان بمصر، لافتة إلى أن هناك العديد من الفعاليات التي تنظمها المؤسسة على مدار العام وعلى رأسها ملتقى أولادنا الذي يتم تنظيمه تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن المقرر انطلاق النسخة الرابعة منه في 20 مارس 2020، تحت شعار " التكنولوجيا... طريقنا".



وتعد مؤسسة أولادنا واحدة من أبرز المؤسسات الفاعلة في مجال رفع مستويات تمكين الأطفال من ذوي القدرات الخاصة في مختلف المجالات بالمجتمع.



كما تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة اليابان هي منظمة إدارية مستقلة، أسستها الحكومة اليابانية عام 1972 للقيام ببرامج التبادل الثقافي الدولي ولتعميق التفاهم بين اليابان ودول العالم.



ومن الجدير بالذكر أيضا أن مؤسسة أولادنا تنظم ملتقى سنوي للأطفال ذوي القدرات الخاصة "أولادنا" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن المقرر انطلاق النسخة الرابعة منه في 20 مارس 2020، تحت شعار " التكنولوجيا.. طريقنا".



ويهدف الملتقى السنوي "أولادنا" إلى دمج الأطفال ذوي القدرات الخاصة في مختلف جوانب الحياة من خلال تدريبهم وتطوير مهاراتهم، بجانب العمل على زيادة الوعي المجتمعي بحقوق هذه الفئات وخاصة الأطفال منهم.