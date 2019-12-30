Advertisements
Advertisements
Advertisements

بناء علي معلومات أمريكية.. محكمة روسية تسجن إثنين لتورطهم في الإرهاب

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 11:19 م
Advertisements
علم روسيا
علم روسيا
ترجمة - منة الشريف
Advertisements

أمرت محكمة سان بطرسبرغ في روسيا، اليوم الاثنين، باحتجاز رجلين روسيين، تم اعتقالهما بناء على معلومات مقدمة من الولايات المتحدة ويشتبه في أنهما خططا لهجمات إرهابية غير محددة في المدينة خلال عطلة رأس السنة.

وقضت محكمة مقاطعة دزيرزينسكي، بضرورة بقاء المشتبه بهم الذين تم التعرف عليهم، على أنهم نيكيتا سيميونوف وجورجي تشيرنيشيف في الحجز إلى حين محاكمتهم.

وقال جهاز الأمن الفيدرالي، والوكالة الرئيسية للوكالة الكي جي بي، في بيان إن "المشتبه بهم المعتقلين يوملماضي الجمعة اعترفوا بالتخطيط للهجمات".

ولم تشرح خدمة الأمن الفيدرالية، دوافعهم أو أهدافهم المزعومة، لكن التلفزيون الحكومي الروسي أفاد: بأن المشتبه بهم قد سجلوا شريط فيديو يقسمون ولاءهم لتنظيم "داعش" الإرهابي.

قال خدمة الأمن الفيدرالية، إنه يتصرف بناءً على نصيحة قدمها "شركاؤه الأمريكيون".

وفي يوم الأحد، اتصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ليطلعه "على المعلومات المرسلة عبر الخدمات الخاصة التي ساعدت في منع الهجمات الإرهابية في روسيا"، وفقًا للكرملين.

كما أظهرت مقاطع الفيديو الصادرة عن خدمة الأمن الفيدرالية عملائها يقومون بجمع المشتبه بهم وتفتيش منازلهم.

وقال المتحدث باسم بوتين ديمتري بيسكوف اليوم الاثنين، إن المعلومات التي قدمتها الولايات المتحدة كانت "دليلا حيا على كفاءة" التعاون في مكافحة الإرهاب بين البلدين.

وفي ديسمبر 2017، شكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالمثل ترامب على نصيحة وكالة المخابرات المركزية، التي ساعدت في إحباط سلسلة من التفجيرات في سان بطرسبرج.

وقال الكرملين آنذاك، إن معلومات وكالة المخابرات المركزية دفعت جهاز الأمن الفيدرالي إلى اعتقال مجموعة من المشتبه بهم خططوا لتفجير كاتدرائية كازان في سان بطرسبرغ وغيرها من المواقع المزدحمة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

روسيا تنظيم داعش الولايات المتحدة الارهاب

أخبار تهمك

أخبار ريال مدريد اليوم| مفاجآت في قائمة الراحلين عن الملكي.. والصفقة التاريخية تدق أبواب البيرنابيو

منذ ساعتين و 16 دقيقة

تغييرات اضطرارية في تشكيلة الأهلي أمام المقاصة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يوجه أول تحذير لـ"كهربا"

منذ حوالي 7 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الإثنين: أول رسالة تحذيرية إلى كهربا.. انتظار قرار الخطيب لحسم الصفقة الكبري.. خصم 3 نقاط من الأهلي

منذ ساعتين و 24 دقيقة

مرتضي منصور يعلن عن مفاجأة لجماهير الزمالك (فيديو)

منذ أقل من ساعة

بعد فضيحة مباراة سموحة وخصم 3 نقاط.. أول قرار من الخطيب

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يرفض طلب الأهلي.. ويحسم الجدل بشأن الصفقة الثانية في يناير

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. رينيه فايلر يضحي بوليد أزارو (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

اتحاد الكرة يصدم الأهلي ويقرر خصم 3 نقاط بسبب مباراة سموحة "مستند"

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. صفقة تبادلية ضخمة بين ريال مدريد وتوتنهام بموافقة مورينيو

منذ ساعة و 14 دقيقة

أخبار الزمالك اليوم الإثنين: نجم الفريق يُهدد بالرحيل.. موعد انطلاق قناة الزمالك.. توقيت مباراة الأبيض المقبلة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. قرارات مجلس إدارة الأهلي بعد اجتماع اليوم

منذ ساعة و 27 دقيقة

عروض كارفور مصر | كتالوج تخفيضات Carrefour Market بمناسبة رأس السنة 2020 وخصومات كارفور بمناسبة الـ Christmas

منذ حوالي 9 ساعات

تردد قناة الزمالك وموعد انطلاقها على القمر الصناعي "Nile sat"

منذ ساعتين و 37 دقيقة

مصدر بالأهلي.. الخطيب ينتظر قرار فايلر النهائي لخطف الصفقة المميزة

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة في ملف الراحلين عن ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

مي سمير تكتب: ماريا بوتينا.. جاسوسة روسية تبيع الحب والسلاح لتجنيد المسئولين الأمريكان

نيويورك تايمز: 100 اتصال بين ترامب والروس بحملته الرئاسية

وثائق تكشف اتهام شقيق "تميم" بمحاولة الاستئجار لقتل واحتجاز مواطن أمريكي

في ذكرى ميلاده.. 4 حقائق عن فلاديمير بوتين

جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يكشف عن رجل حاول بيع أسرار عسكرية

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
06:51 م

بعد فضيحة مباراة سموحة وخصم 3 نقاط.. أول قرار من الخطيب

مصدر بالأهلي.. الخطيب ينتظر قرار فايلر النهائي لخطف الصفقة المميزة

05:13 م

عاجل.. قرارات مجلس إدارة الأهلي بعد اجتماع اليوم

11:18 م

عاجل.. الأهلي يوجه أول تحذير لـ"كهربا"

05:33 م

عاجل.. صفقة تبادلية ضخمة بين ريال مدريد وتوتنهام بموافقة مورينيو

11:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات بنات

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

DMCA.com Protection Status