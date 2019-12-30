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مطار سفنكس يستقبل أولى الرحلات الدولية من الأردن

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 11:16 م
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وصول الرحلة
وصول الرحلة
احمد رفعت صديق
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استقبل مطار سفنكس الدولى، اليوم الإثنين، أولى الرحلات الجوية الشارتر لشركة fly Jordan قادمة من الأردن وعلى متنها ١٠٨ راكبا ويأتي ذلك فى إطار اهتمام وزارة الطيران المدنى بزيادة الحركة الجوية لمطار سفنكس الذي استقبل العديد من الرحلات الخاصة لعدد من شركات الطيران خلال الفترة الماضية عقب إفتتاحه أوائل عام ٢٠١٩.

ويعد مطار سفنكس الدولى الذى يقع غرب القاهرة ويقدم خدماته لمنطقة الجيزة والهرم وأكتوبر ومحافظات بنى سويف والفيوم من المطارات التي سيكون لها دورا كبيرا في تنشيط حركة السياحة الثقافية والأثرية وسياحة اليوم الواحد خاصة مع قرب إفتتاح المتحف الكبير، حيث يبعد 12 كيلومترا عن منطقة الأهرامات ويحظى المطار بأهمية جغرافية متميزة لوجوده قرب المزارات السياحية فى القاهرة والجيزة.
مطار سفنكس يستقبل أولى الرحلات الدولية من الأردن
مطار سفنكس يستقبل أولى الرحلات الدولية من الأردن
مطار سفنكس يستقبل أولى الرحلات الدولية من الأردن
مطار سفنكس يستقبل أولى الرحلات الدولية من الأردن
مطار سفنكس يستقبل أولى الرحلات الدولية من الأردن
مطار سفنكس يستقبل أولى الرحلات الدولية من الأردن
مطار سفنكس يستقبل أولى الرحلات الدولية من الأردن
مطار سفنكس يستقبل أولى الرحلات الدولية من الأردن
مطار سفنكس يستقبل أولى الرحلات الدولية من الأردن
مطار سفنكس يستقبل أولى الرحلات الدولية من الأردن
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الكلمات المفتاحية

وزارة الطيران المدنى مطار سفنكس الدولى الرحلات الاردن

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