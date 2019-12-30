محمد إمام: "مافيش حاجة مستاهلة زعل أو فراق"

وجه الفنان محمد إمام، رسالة تهنئة لمحبيه بمناسبة العام الجديد، وتضمنت الرسالة مجموعة من النصائح، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



حيث نشر محمد صورة جديدة له خلال قضائه لإجازته في باريس، وعلق محمد على الصورة قائلاً :"كل عقد وأنتم طيبين".



وتابع محمد قائلاً : "١٠ سنين عدوا على الواحد بحلوها و مُرها، نجاحات و إخفاقات، أوقات سعيدة و أيام كئيبة، فرح على ألم، ضحك على حزن، ناس دخلوا حياتنا نوروها و ناس مشيوا ضلموها و ناس صمدوا معانا برغم كل الظروف، أحلام اتحققت و أفكار اتثبتت، أهداف تلاشت و أراء اتغيرت،كرهت حاجات حبتها و حبيت حاجات كرهتها".



وأضاف محمد قائلاً : وصول للقمة مكنش سهل و الحفاظ عليه صعب،و كل اللي كان نفسي فيه و محصلش الحياة طلعت أحسن من غيره، و كل اللي كنت فاكره مش هيعدي اهو عدى،أهم حاجة اتعلمتها هي إني لسة هتعلم كتير، و أي حاجة ولو صغيرة حصلتلك في حياتك بتحضرك للحظة لسة جاية و أخيرًا ، مفيش حاجة مستاهلة زعل أو فراق، خلونا نقضي أيامنا واحنا جنب بعض و ساندين بعض".



واستكمل قائلاً :" كل سنة وانتم جميعاً طيبين، و ان شاء الله السنة دي أحلى من كل السنين 2020".



يذكر أنَّ محمد إمام ينتظر حاليًا عرض فيلمه الجديد "لص بغداد"، والفيلم من المُقرر عرضه بالسينمات في يوم 4 يناير المقبل، وهو من تأليف تامر إبراهيم، إخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج سينرجي، بطولة محمد عادل إمام، أحمد العوضي،ياسمين رئيس،محمد عبد الرحمن توتة،فتحي عبد الوهاب، صلاح عبد الله،أمينة خليل، أحمد رزق.