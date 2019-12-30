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"السنيورة": الحريري أول المستجيبين لمطالب الانتفاضة الشبابية في لبنان

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 10:52 م
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فؤاد السنيورة
فؤاد السنيورة
وكالات
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قال رئيس الحكومة اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة، إن رئيس حكمة تصريف الأعمال سعد الحريري، كان أول المستجيبين لمطالب الانتفاضة الشبابية في لبنان، ولذلك قدم استقالة حكومته.

وأكد السنيورة في حوار مع إذاعة "صوت العرب" المصرية، كما نقل موقع "المستقبل" الإلكتروني اللبناني، أن موقف الحريري لم يقابل من قبل باقي الأحزاب السياسية، وتحديداً من قبل أحزاب التيار الوطني الحر، وحركة أمل، وحزب الله، بالقدر نفسه من الاهتمام، لذلك "أصر على أن تتألف حكومة من مستقلين يترأسها شخص يتمتع بالصدقية والخبرة في العمل السياسي والحكومي، بما يؤمن توازناً حقيقياً مع رئاستي الجمهورية، ومجلس النواب".

وأشار السنيورة إلى أن المكلف بتشكيل الحكومة حسان دياب يعاني اليوم من المطالب والقيود العديدة التي يضعها ممثلو الأحزاب التي سمته للتأليف، وهو ما "يظهر المدى الذي وصلت إليه تلك الأحزاب في الإنكار وعدم الاعتراف بما حصل نتيجة الانتفاضة الشبابية، وأداؤها يبين القصور في فهم تلك المتغيرات".
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لبنان فؤاد السنيورة شبابية سعد الحريري انتفاضة المستجيبين

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