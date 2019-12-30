أخبار برشلونة اليوم: تحديد خليفة فالفيردي في البلوجرانا ومحاولة خطف أسطورة ليفربول وإصابة نجمي البرسا قبل السوبر

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الاثنين 30 - 12 - 2019 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هى إصابة الحارس الألماني تيرشتيجن قبل الاستعدادات للمباراة المقبلة في الليجا.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الاثنين الموافق 30 - 12 - 2019 :-









- رونالدو يصفع ميسي في تحدي جديد

وأعدت شبكة "سكاي سبورتس" الرياضية التصنيف الخاص بها لأفضل رياضي خلال العقد الأخير، إلا أن الأمر البارز فيه أنه تجاهل رياضيًا كبيرًا بحجم لاعب التنس الإسباني رافائيل نادال، المصنف الأول عالميًا، وقررت الشبكة الإعلامية وضع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، في مرتبة أفضل من غريمه التقليدي وصاحب الكرة الذهبية 6 مرات، الأرجنتيني ليونيل ميسي، في التصنيف.









- موقف مشاركة حارس برشلونة في الديربي

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن موقف مشاركة تيرشتيجن حارس مرمي فريق البرسا خلال معركة الديربي أمام إسبانيول يوم السبت المقبل، وتلقى النادي نكسة جديدة في صفوفه بعدما أعلن عن إصابة حارس المرمي تيرشتيجن والذي يعاني من مشاكل في الركبة، وهناك تفكير من المدرب فالفيردي بإراحته ومنح نيتو الحارس البديل فرصة المشاركة من البداية.









- فالفيردي في ورطة.. إصابة جديدة في صفوف برشلونة قبل الكلاسيكو المرتقب

كشف نادي برشلونة الإسباني بشكل صادم لجمهوره عن حجم الإصابة التي تعرض لها ثنائي الفريق خلال الساعات الماضية قبل السوبر الإسباني، وجاء في بيان صادر عن النادي الكتالوني على "تويتر"، اليوم الاثنين، أن شتيجن "خارج الخدمة لأنه يخضع لعلاج في ركبته اليمنى جراء إصابة تعرض لها في المباراة الأخيرة، وسيتحدد موعد عودته إلى الملاعب حسب استجابته للعلاج".









- برشلونة يفقد أول نجومه في السوبر

أوضحت صحيفة سبورت الكتالونية على أن برشلونة سيفقد لاعب وسط الفريق آرثر ميلو في مباريات السوبر الإسباني بسبب الإصابة التي يعاني منها اللاعب، واكد نادي برشلونة في بيان رسمي على أن لاعب وسط الفريق آرثر ميلو سيغيب لمدة تصل 3 أسابيع بسبب الإصابة العضلية التي يعاني منها اللاعب.









- العلاقات القوية مع بارتوميو تحسمها.. بديل فالفيردي في برشلونة "مفاجأة"

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن الفرنسي تيري هنري مدرب نادي إيمباكت مونتريال الكندي دخل ضمن قائمة المرشحين لتولي تدريب نادي برشلونة في الموسم القادم، وأكدت الصحيفة أن هنري من أقرب المرشحين لتدريب برشلونة بسبب أنه يملك خبرة سنتين كمساعد روبرت مارتينيز مدرب بلجيكا وفترة قصيرة مع نادي موناكو إضافة لخبرته من العمل كمحلل ، ومقرب لأبيدال كسكرتير فني ويعرف النجوم الثقيلة وبارتوميو يملك شعور خاص تجاهه.









- دي يونج: الدوري الإنجليزي أفضل من الليجا

صرح النجم الهولندي، لاعب وسط برشلونة فرينكي دي يونج أن الدوري الإنجليزي الممتاز أصعب من الدوري الأسباني، ونقلت صحيفة ذا ميرور عن اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا: "كنت أعتقد أن الدوري الأسباني كان أقوى دوري كرة قدم في العالم يمكنك أن ترى هيمنتها في مسابقات كأس أوروبا الأندية الإسبانية تتقدم دائمًا بعيدًا وغالبًا ما أمسك بها الجوائز الرئيسية ، دوري أبطال أوروبا.









- برشلونة يحاول خطف أسطورة ليفربول